Resep Spicy Beef Stew Korea, Sup Daging Pedas Gurih yang Hangat dan Bikin Nagih

Potret spicy beef stew Korea dengan sengkel, gochujang, jamur, zucchini dan soun Korea. (Sumber: instagram.com/@willgoz)
JawaPos.com - Kalau sedang ingin makan sesuatu yang berkuah, hangat, dan punya rasa pedas yang kuat, Spicy Beef Stew Korea bisa menjadi pilihan yang pas.
Hidangan ini memadukan daging sapi yang empuk dengan kuah berbumbu gochujang, jamur, zucchini, dan soun Korea yang membuatnya semakin mengenyangkan.
Resep ala @willgoz ini cocok disantap ketika cuaca sedang dingin atau saat ingin menikmati menu berkuah yang kaya rasa. Kuahnya terasa gurih, pedas, dan sedikit umami berkat perpaduan kecap asin, kecap ikan, serta bumbu khas Korea.
Daging sapi bagian sengkel cocok digunakan untuk hidangan berkuah karena memiliki tekstur yang dapat menjadi empuk setelah dimasak cukup lama.
Proses perebusan bersama bawang bombay, bawang putih, jahe, dan daun bawang juga membuat kaldu memiliki aroma yang lebih sedap.
Baca Juga:Anak 10 Tahun di Pamekasan Diduga Dibunuh Ibu Kandungnya, Pelaku Ditangkap dengan Pisau di Tangan
Gochujang kemudian memberikan karakter rasa khas Korea pada kuahnya. Ketika dipadukan dengan jamur, zucchini, soun ubi Korea, dan irisan telur, satu mangkuk stew ini terasa lebih lengkap dan kaya tekstur.
Bahan-Bahan
Bahan Daging dan Kaldu
500 gram daging sapi bagian sengkel
1,5 liter air
1 buah bawang bombay, sekitar 150 gram, belah dua
4 siung bawang putih, cincang halus
2 iris jahe, geprek
2 batang akar atau bagian putih daun bawang
Bumbu Kuah
3 sdm gochujang
2 sdm kecap asin
1 sdm kecap ikan
1/2 sdt lada hitam bubuk
2 sdt kaldu jamur
Garam secukupnya
Sayuran dan Pelengkap
100 gram jamur tiram, suwir-suwir, atau jamur shimeji
50 gram soun ubi Korea atau dangmyeon
1/2 buah zucchini, potong kotak
Telur goreng dadar tipis, iris
Cara Membuat Spicy Beef Stew Korea
1. Siapkan Daging
Potong daging sapi bagian sengkel menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dimasak. Cuci dan tiriskan jika diperlukan sebelum dimasukkan ke dalam panci.
Gunakan potongan daging yang ukurannya kurang lebih sama agar tingkat kematangannya lebih merata. Bagian sengkel membutuhkan waktu memasak yang cukup agar teksturnya menjadi empuk.
2. Buat Kaldu Daging
Masukkan daging sapi ke dalam panci bersama 1,5 liter air. Tambahkan bawang bombay, bawang putih, jahe, dan bagian putih daun bawang.
Masak dengan api sedang hingga air mendidih. Jika terdapat buih yang muncul di permukaan, angkat dan buang agar kuah terlihat lebih bersih.
3. Masak hingga Daging Empuk
Setelah mendidih, kecilkan api dan lanjutkan memasak hingga daging mulai empuk. Proses ini membutuhkan waktu agar jaringan pada daging sengkel menjadi lebih lunak dan kaldu terasa semakin kaya.
Sesekali periksa kondisi daging dan tambahkan air jika volumenya berkurang terlalu banyak. Pastikan daging sudah cukup empuk sebelum memasukkan bumbu dan bahan pelengkap.
4. Tambahkan Bumbu
Masukkan gochujang, kecap asin, kecap ikan, lada hitam bubuk, dan kaldu jamur ke dalam kuah. Aduk hingga gochujang larut dan warna kuah berubah menjadi merah pekat.
Masak beberapa saat agar bumbu meresap ke dalam daging. Cicipi kuah dan tambahkan garam secukupnya jika rasanya masih kurang gurih.
5. Masukkan Sayuran
Tambahkan jamur tiram atau jamur shimeji ke dalam kuah. Masukkan juga zucchini yang sudah dipotong kotak, kemudian masak hingga sayuran matang tetapi tidak terlalu lembek.
Jamur akan menyerap rasa kuah sehingga membuat hidangan terasa semakin gurih. Sementara itu, zucchini memberikan tekstur yang lebih lembut sekaligus rasa segar pada stew.
6. Tambahkan Soun Korea
Masukkan soun ubi Korea atau dangmyeon ke dalam kuah. Masak hingga soun menjadi lunak dan kenyal sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.
Aduk perlahan agar soun tidak menggumpal. Jika kuah terlalu sedikit setelah soun dimasukkan, kamu bisa menambahkan sedikit air panas dan kembali menyesuaikan rasanya.
7. Sajikan
Setelah semua bahan matang, matikan api. Tuangkan stew ke dalam mangkuk dan tambahkan irisan telur dadar tipis sebagai pelengkap.
Sajikan selagi hangat agar aroma kuah dan rasa pedasnya semakin terasa. Hidangan ini paling nikmat disantap langsung bersama daging, sayuran, dan soun dalam satu suapan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaysia vs Vietnam: Superkomputer Jagokan The Golden Star Warriors
Prediksi Skor Pisa vs Empoli di Coppa Italia: Azzurri Bisa Menang Lewat Adu Penalti!
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Elche: Comeback The Blue and Whites di La Liga Bakal Sengit!
Prediksi Skor Palermo vs Lecce di Coppa Italia, Inzaghi Siap Bikin Kejutan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Persebaya Surabaya Siapkan Penyerang Pengganti Alex Martins di Super League
Rela Kesampingkan Urusan Pribadi, Perjuangan Ibu Atlet Sepak Bola Masa Depan Indonesia
Prediksi Skor Cremonese vs Sampdoria di Coppa Italia, Optimisme Marco Giampaolo
BEM UI dan Puluhan Aliansi Mahasiswa Bakal Gelar Demo Besar di Bundaran HI Besok, Ini 8 Tuntutannya
Prediksi Skor Sassuolo vs Cesena di Coppa Italia: Jay Idzes Berpeluang Starter!