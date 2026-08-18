Resep Spicy Beef Stew Korea, Sup Daging Pedas Gurih yang Hangat dan Bikin Nagih

Cara Membuat Spicy Beef Stew Korea

1. Siapkan Daging

Potong daging sapi bagian sengkel menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dimasak. Cuci dan tiriskan jika diperlukan sebelum dimasukkan ke dalam panci.

Gunakan potongan daging yang ukurannya kurang lebih sama agar tingkat kematangannya lebih merata. Bagian sengkel membutuhkan waktu memasak yang cukup agar teksturnya menjadi empuk.

2. Buat Kaldu Daging

Masukkan daging sapi ke dalam panci bersama 1,5 liter air. Tambahkan bawang bombay, bawang putih, jahe, dan bagian putih daun bawang.

Masak dengan api sedang hingga air mendidih. Jika terdapat buih yang muncul di permukaan, angkat dan buang agar kuah terlihat lebih bersih.

3. Masak hingga Daging Empuk

Setelah mendidih, kecilkan api dan lanjutkan memasak hingga daging mulai empuk. Proses ini membutuhkan waktu agar jaringan pada daging sengkel menjadi lebih lunak dan kaldu terasa semakin kaya.

Sesekali periksa kondisi daging dan tambahkan air jika volumenya berkurang terlalu banyak. Pastikan daging sudah cukup empuk sebelum memasukkan bumbu dan bahan pelengkap.

4. Tambahkan Bumbu

Masukkan gochujang, kecap asin, kecap ikan, lada hitam bubuk, dan kaldu jamur ke dalam kuah. Aduk hingga gochujang larut dan warna kuah berubah menjadi merah pekat.

Masak beberapa saat agar bumbu meresap ke dalam daging. Cicipi kuah dan tambahkan garam secukupnya jika rasanya masih kurang gurih.

5. Masukkan Sayuran

Tambahkan jamur tiram atau jamur shimeji ke dalam kuah. Masukkan juga zucchini yang sudah dipotong kotak, kemudian masak hingga sayuran matang tetapi tidak terlalu lembek.

Jamur akan menyerap rasa kuah sehingga membuat hidangan terasa semakin gurih. Sementara itu, zucchini memberikan tekstur yang lebih lembut sekaligus rasa segar pada stew.

6. Tambahkan Soun Korea

Masukkan soun ubi Korea atau dangmyeon ke dalam kuah. Masak hingga soun menjadi lunak dan kenyal sesuai tingkat kematangan yang diinginkan.

Aduk perlahan agar soun tidak menggumpal. Jika kuah terlalu sedikit setelah soun dimasukkan, kamu bisa menambahkan sedikit air panas dan kembali menyesuaikan rasanya.

7. Sajikan

Setelah semua bahan matang, matikan api. Tuangkan stew ke dalam mangkuk dan tambahkan irisan telur dadar tipis sebagai pelengkap.

Sajikan selagi hangat agar aroma kuah dan rasa pedasnya semakin terasa. Hidangan ini paling nikmat disantap langsung bersama daging, sayuran, dan soun dalam satu suapan.