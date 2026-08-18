Resep Misoa Kuah Daging, Hangat dan Gurih untuk Menu Praktis di Rumah

Cara Membuat Misoa Kuah Daging

1. Siapkan Bahan

Cincang bawang putih dan jahe hingga cukup halus agar aromanya lebih mudah keluar ketika ditumis. Potong pokcoy dan daun bawang sesuai selera, kemudian sisihkan seluruh bahan sebelum mulai memasak.

Jika menggunakan daging slice, kamu bisa memotongnya menjadi ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah disantap. Misoa juga sebaiknya disiapkan terlebih dahulu agar proses memasak menjadi lebih cepat.

2. Tumis Bumbu

Panaskan minyak wijen di dalam panci atau wajan. Masukkan bawang putih dan jahe, kemudian tumis hingga harum dan mulai berubah warna.

Aroma bawang putih dan jahe akan menjadi dasar rasa pada kuah. Setelah bumbu harum, masukkan daging sapi cincang dan masak hingga daging berubah warna.

3. Buat Kuah Daging

Tuangkan air secukupnya ke dalam panci berisi daging. Tambahkan saus tiram, lada bubuk, dan garam, lalu aduk hingga semua bumbu tercampur.

Masak hingga kuah mulai mendidih dan daging sapi matang sempurna. Koreksi rasa sebelum menambahkan bahan lainnya agar tingkat asin dan gurihnya sesuai selera.

4. Masukkan Larutan Maizena

Setelah kuah terasa pas, tuangkan larutan air maizena sedikit demi sedikit. Aduk terus hingga kuah menjadi sedikit lebih kental.

Jangan menuangkan larutan maizena sekaligus karena tingkat kekentalan kuah bisa menjadi terlalu pekat. Tambahkan secara bertahap sambil melihat tekstur kuah yang diinginkan.

5. Masak Telur dan Misoa

Masukkan telur ke dalam kuah, kemudian masak hingga tingkat kematangannya sesuai selera. Setelah itu, tambahkan satu keping misoa atau vermicelli ke dalam kuah.

Masak hingga misoa menjadi lembut dan matang. Aduk perlahan agar helaian misoa tidak menggumpal dan seluruh bagiannya terkena kuah.

6. Tambahkan Daging Slice dan Pokcoy

Masukkan daging slice dan pokcoy ke dalam panci. Masak sebentar hingga daging matang dan pokcoy menjadi layu tetapi masih memiliki sedikit tekstur.

Hindari memasak pokcoy terlalu lama agar warnanya tetap menarik dan teksturnya tidak terlalu lembek. Jika daging slice yang digunakan cukup tipis, proses memasaknya juga tidak membutuhkan waktu lama.

7. Sajikan

Setelah semua bahan matang, matikan api dan pindahkan Misoa Kuah Daging ke dalam mangkuk. Tambahkan daun bawang dan minyak bawang putih sebagai pelengkap.

Sajikan selagi hangat agar aroma minyak wijen, bawang putih, dan kuah gurihnya semakin terasa. Kamu juga bisa menambahkan sedikit cabai atau chili oil jika menyukai rasa pedas.