Resep Misoa Kuah Daging, Hangat dan Gurih untuk Menu Praktis di Rumah

Potret misoa kuah daging yang hangat, gueih, dan comforting. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Cuaca dingin atau sedang ingin menikmati makanan yang hangat dan mengenyangkan? Misoa Kuah Daging bisa menjadi pilihan yang pas karena memiliki kuah gurih dengan tambahan daging sapi, telur, dan sayuran yang membuat satu mangkuk terasa lebih lengkap.
Resep ala @adelscooking ini juga cocok untuk kamu yang tidak ingin menghabiskan banyak waktu di dapur. Proses memasaknya cukup praktis, tetapi hasilnya tetap terasa comforting dengan perpaduan daging sapi, minyak wijen, bawang putih, dan kuah gurih yang meresap ke dalam misoa.
Misoa memiliki tekstur yang lembut sehingga cocok dipadukan dengan kuah hangat. Ketika dimasak bersama daging sapi cincang dan berbagai bumbu, misoa menjadi lebih gurih dan memiliki rasa yang lebih kaya.
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Tambahan pokcoy juga membuat hidangan ini tidak hanya berisi mi dan daging. Telur serta daging slice memberikan tekstur dan rasa yang semakin beragam sehingga cocok disantap sebagai menu sarapan, makan siang, maupun makan malam.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
1 keping vermicelli atau misoa
50 gram daging sapi cincang
Daging slice secukupnya
1 butir telur
Pokcoy secukupnya
Air secukupnya
Bumbu
2 siung bawang putih
3 cm jahe
1 sdm minyak wijen
Daun bawang secukupnya
1 sdm saus tiram
½ sdt lada bubuk
2 sdt garam
Larutan air maizena secukupnya
Minyak bawang putih secukupnya
Cara Membuat Misoa Kuah Daging
1. Siapkan Bahan
Cincang bawang putih dan jahe hingga cukup halus agar aromanya lebih mudah keluar ketika ditumis. Potong pokcoy dan daun bawang sesuai selera, kemudian sisihkan seluruh bahan sebelum mulai memasak.
Jika menggunakan daging slice, kamu bisa memotongnya menjadi ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah disantap. Misoa juga sebaiknya disiapkan terlebih dahulu agar proses memasak menjadi lebih cepat.
2. Tumis Bumbu
Panaskan minyak wijen di dalam panci atau wajan. Masukkan bawang putih dan jahe, kemudian tumis hingga harum dan mulai berubah warna.
Aroma bawang putih dan jahe akan menjadi dasar rasa pada kuah. Setelah bumbu harum, masukkan daging sapi cincang dan masak hingga daging berubah warna.
3. Buat Kuah Daging
Tuangkan air secukupnya ke dalam panci berisi daging. Tambahkan saus tiram, lada bubuk, dan garam, lalu aduk hingga semua bumbu tercampur.
Masak hingga kuah mulai mendidih dan daging sapi matang sempurna. Koreksi rasa sebelum menambahkan bahan lainnya agar tingkat asin dan gurihnya sesuai selera.
4. Masukkan Larutan Maizena
Setelah kuah terasa pas, tuangkan larutan air maizena sedikit demi sedikit. Aduk terus hingga kuah menjadi sedikit lebih kental.
Jangan menuangkan larutan maizena sekaligus karena tingkat kekentalan kuah bisa menjadi terlalu pekat. Tambahkan secara bertahap sambil melihat tekstur kuah yang diinginkan.
5. Masak Telur dan Misoa
Masukkan telur ke dalam kuah, kemudian masak hingga tingkat kematangannya sesuai selera. Setelah itu, tambahkan satu keping misoa atau vermicelli ke dalam kuah.
Masak hingga misoa menjadi lembut dan matang. Aduk perlahan agar helaian misoa tidak menggumpal dan seluruh bagiannya terkena kuah.
6. Tambahkan Daging Slice dan Pokcoy
Masukkan daging slice dan pokcoy ke dalam panci. Masak sebentar hingga daging matang dan pokcoy menjadi layu tetapi masih memiliki sedikit tekstur.
Hindari memasak pokcoy terlalu lama agar warnanya tetap menarik dan teksturnya tidak terlalu lembek. Jika daging slice yang digunakan cukup tipis, proses memasaknya juga tidak membutuhkan waktu lama.
7. Sajikan
Setelah semua bahan matang, matikan api dan pindahkan Misoa Kuah Daging ke dalam mangkuk. Tambahkan daun bawang dan minyak bawang putih sebagai pelengkap.
Sajikan selagi hangat agar aroma minyak wijen, bawang putih, dan kuah gurihnya semakin terasa. Kamu juga bisa menambahkan sedikit cabai atau chili oil jika menyukai rasa pedas.
Gunakan minyak wijen secukupnya saat menumis bawang putih dan jahe agar aromanya tidak terlalu kuat. Minyak bawang putih yang ditambahkan saat penyajian juga dapat memberikan aroma gurih yang lebih khas.
Perhatikan waktu memasak misoa karena teksturnya cukup cepat lunak. Jika terlalu lama dimasak, misoa dapat menjadi terlalu lembek dan kuah yang sebelumnya pas bisa berubah menjadi terlalu kental.
Untuk daging, kamu bisa menggunakan kombinasi daging sapi cincang dan daging slice seperti pada resep. Perpaduan keduanya membuat hidangan memiliki tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan rasa daging yang lebih terasa.
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Jawa Pos
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