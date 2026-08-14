Resep Sapo Tahu Daging Cincang Tinggi Protein, Gurih dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Kalau sedang mencari menu rumahan yang praktis, lezat, sekaligus tinggi protein, Sapo Tahu Daging Cincang bisa menjadi pilihan. Hidangan ini memadukan tahu telur yang lembut dengan daging sapi cincang dan brokoli dalam kuah gurih yang kaya rasa.

Resep dari @vernfelicia ini cocok untuk menu makan sehari-hari karena bahan-bahannya cukup sederhana dan cara membuatnya juga tidak rumit. Tambahan daging sapi membuat sapo tahu terasa lebih mengenyangkan, sementara brokoli memberikan tekstur dan kesegaran pada hidangan.

Sapo tahu biasanya identik dengan tahu lembut, sayuran, dan kuah yang gurih. Pada versi ini, daging sapi cincang ditambahkan sebagai sumber protein sehingga hidangannya terasa lebih lengkap.

Perpaduan saus tiram, kecap asin, kecap manis, dan minyak wijen juga menghasilkan rasa gurih, manis, dan aroma yang khas. Ditambah tahu telur yang lembut serta brokoli yang masih sedikit renyah, hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat.

Bahan-Bahan

300 gram daging sapi cincang

1/2 buah bawang bombay

4 siung bawang putih

1/2 bonggol brokoli

300 ml air

3 sdm saus tiram

2 sdm kecap asin

2 sdm kecap manis

2 sdm minyak wijen

2 pack tahu telur

1 sdt lada hitam

1 sdt garam

1 sdt kaldu jamur

Cara Membuat Sapo Tahu Daging Cincang

1. Siapkan Tahu Telur

Potong tahu telur menjadi beberapa bagian sesuai selera.

Masak menggunakan air fryer hingga bagian permukaannya sedikit kecokelatan. Sisihkan.

2. Tumis Bumbu

Iris bawang bombay dan cincang bawang putih.

Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bawang bombay dan bawang putih hingga harum dan layu.

3. Masukkan Daging Sapi

Masukkan daging sapi cincang.

Aduk dan masak hingga daging berubah warna serta matang.

4. Tambahkan Bumbu

Masukkan saus tiram, kecap asin, kecap manis, minyak wijen, lada hitam, garam, dan kaldu jamur.

Aduk hingga bumbu tercampur rata dengan daging.

5. Masukkan Air dan Brokoli

Tuangkan 300 ml air, kemudian aduk hingga kuah mulai mendidih.

Masukkan brokoli dan masak hingga tingkat kematangannya sesuai selera. Jangan terlalu lama memasak brokoli agar teksturnya tetap enak.

6. Tambahkan Tahu Telur

Masukkan tahu telur yang sudah dimasak sebelumnya.

Aduk perlahan agar tahu tidak mudah hancur dan biarkan beberapa saat hingga bumbu meresap.

7. Sajikan

Setelah semua bahan matang dan kuah terasa gurih, angkat dan sajikan Sapo Tahu Daging Cincang selagi hangat.

Nikmati bersama nasi putih hangat untuk menu makan yang lebih lengkap.

Tahu telur sebaiknya dimasak terlebih dahulu hingga bagian luarnya sedikit kecokelatan. Cara ini membantu tahu tetap memiliki tekstur yang lebih kokoh ketika dicampurkan ke dalam kuah.

Untuk brokoli, masak secukupnya agar tidak terlalu lembek. Tekstur brokoli yang masih sedikit renyah justru memberikan kontras dengan tahu telur yang lembut.

Jika menyukai kuah yang lebih kental, Anda juga bisa menambahkan sedikit larutan tepung maizena menjelang akhir proses memasak.