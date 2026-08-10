Resep Pandan Coconut Pillow Pancake, Jajanan Gluten Free Lembut dan Menyehatkan

JawaPos.com - Inovasi jajanan berbahan tradisional kembali menarik perhatian. Kali ini hadir pandan coconut pillow pancake, camilan lembut dengan tekstur kenyal dan isian creamy yang unik.

Menggabungkan aroma pandan, santan, dan kelapa muda, jajanan ini menawarkan rasa yang familiar namun dikemas dengan tampilan modern.

Pancake ini memiliki karakter khas: bagian luarnya lembut dan lentur, sementara bagian dalamnya creamy dengan sensasi serat kelapa muda yang segar.

Menariknya, jajanan ini juga gluten free, sehingga bisa menjadi alternatif camilan bagi banyak orang yang ingin menikmati makanan tanpa terigu.

Resep ini dibagikan oleh akun kuliner @dapurumi_channel, yang dikenal sering menghadirkan ide jajanan rumahan bernuansa tradisional dengan sentuhan kekinian. Dalam unggahannya, pancake ini digambarkan sebagai camilan yang tidak hanya enak, tetapi juga berpotensi besar untuk dijadikan produk jualan.

“Ini enak banget, lembut kenyal. Dalamnya creamy lumer terus ada daging kelapa mudanya,” dikutip dari Instagram @dapurumi_channel.

Bahan-Bahan Pandan Coconut Pillow Pancake

Bahan Isian:

60 gram gula pasir

40 gram tepung ketan

1/2 sendok teh garam

200 ml air kelapa atau air biasa

200 ml santan

150 gram daging kelapa muda

Bahan Kulit Pancake:

200 gram tepung tapioka

30 gram tepung beras

40 gram gula pasir

1/2 sendok teh garam

1 butir telur

65 ml santan

200 ml jus pandan

Hasil sekitar 19-20 buah pancake.

Cara Membuat Pandan Coconut Pillow Pancake

1. Buat isian creamy dengan mencampurkan gula, tepung ketan, garam, air kelapa, dan santan. Masak sambil diaduk hingga mengental.

2. Masukkan daging kelapa muda, aduk rata, lalu sisihkan hingga dingin.

3. Siapkan adonan kulit dengan mencampurkan tepung tapioka, tepung beras, gula, dan garam.

4. Masukkan telur, santan, dan jus pandan. Aduk hingga adonan halus dan tidak bergerindil.

5. Tuang adonan kulit tipis-tipis, masak hingga set namun tetap lentur.

6. Ambil satu lembar kulit, beri isian creamy kelapa di tengahnya.

7. Lipat menyerupai bantal kecil hingga isian tertutup rapi.

8. Sajikan selagi hangat agar tekstur creamy di dalamnya lebih terasa.