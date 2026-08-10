Resep Chocolate Mochi Pistachio, Dessert Kenyal dengan Isian Premium Bikin Cemilan Keluarga

Potret chocolate mocha pistachio yang kenyal, pekat, dan terasa mahal. (Sumber: instagram.com/@luvitaho)
JawaPos.com - Dessert berbasis mochi memang selalu punya tempat tersendiri di hati pencinta makanan manis. Teksturnya yang kenyal dan lembut memberikan sensasi makan yang berbeda dibanding kue pada umumnya.
Salah satu kreasi yang belakangan menarik perhatian adalah chocolate mochi pistachio, dessert unik dengan perpaduan rasa cokelat yang rich dan isian pistachio kunafa yang crunchy.
Chocolate mochi pistachio menawarkan pengalaman rasa berlapis. Bagian luar mochinya lembut dan elastis dengan sentuhan cokelat, sementara bagian dalamnya menghadirkan isian pistachio yang gurih dan sedikit asin, berpadu dengan tekstur renyah kunafa. Kombinasi ini membuat dessert terasa seimbang, tidak terlalu manis, dan justru bikin ketagihan.
Inspirasi resep ini dibagikan oleh akun kuliner @luvitaho, yang dikenal dengan eksplorasi dessert modern bertekstur unik.
Dalam unggahannya, chocolate mochi pistachio disebut sebagai camilan manis yang sederhana namun terasa istimewa.
“Enak banget chocolate mochi pake pistachio,” dikutip dari Instagram @luvitaho.
Bahan-Bahan Chocolate Mochi Pistachio
Bahan Chocolate Mochi
120 gram tepung beras ketan
10 gram tepung maizena
2 sendok teh bubuk cokelat
30 gram gula pasir
2 cubit garam
1/2 sendok teh vanila
180 gram susu cokelat (opsional)
20 gram mentega tawar
Bahan Pistachio Kunafa
260 gram kunafa, disangrai
250 gram pistachio butter
60 gram cokelat putih
2 cubit garam
Pelengkap
Bubuk cokelat untuk taburan
Cara Membuat Chocolate Mochi Pistachio
1. Campurkan tepung beras ketan, maizena, bubuk cokelat, gula pasir, dan garam. Aduk hingga rata.
2. Masukkan vanila dan susu cokelat sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan halus.
3. Masukkan mentega, lalu masak adonan hingga mengental dan elastis. Sisihkan hingga hangat.
4. Untuk isian, campurkan kunafa sangrai, pistachio butter, cokelat putih, dan garam. Aduk hingga tercampur rata.
5. Ambil adonan mochi secukupnya, pipihkan, lalu isi dengan pistachio kunafa.
6. Bulatkan dan rapatkan adonan hingga isian tertutup sempurna.
7. Taburi permukaan mochi dengan bubuk cokelat agar tidak lengket.
8. Sajikan chocolate mochi pistachio dalam kondisi suhu ruang.
Chocolate mochi pistachio memiliki karakter rasa yang kuat namun tetap seimbang. Rasa cokelat pada mochinya terasa lembut dan tidak pahit, sementara pistachio memberikan sentuhan gurih yang khas.
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