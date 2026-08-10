Resep Telur Sayur Simpel, Menu Satset yang Disukai Anak-Anak

JawaPos.com - Bosan dengan telur ceplok atau telur dadar yang itu-itu saja? Coba tambahkan beberapa jenis sayuran ke dalam telur. Telur Sayur Simpel ini bisa menjadi pilihan menu praktis untuk sarapan maupun lauk sehari-hari.

Resep yang dibagikan oleh @litapebri ini menggunakan telur yang dicampur dengan wortel, daun bawang, dan kol. Bumbunya juga sangat sederhana sehingga cocok dibuat saat sedang ingin masak cepat tanpa banyak persiapan.

Menariknya, menu ini juga bisa menjadi cara sederhana untuk menambahkan sayuran ke dalam makanan anak. Tekstur telur yang lembut berpadu dengan sayuran membuatnya tetap nikmat dan tidak terasa membosankan.

Telur merupakan salah satu bahan yang mudah ditemukan dan bisa diolah menjadi berbagai menu. Dengan menambahkan sayuran, telur dadar sederhana bisa menjadi lauk yang lebih berwarna dan menarik.

Wortel memberikan rasa manis alami dan warna cerah, sementara kol menambah tekstur. Daun bawang memberikan aroma yang lebih harum sehingga telur terasa semakin gurih.

Selain praktis, bahan-bahannya juga cukup ekonomis sehingga cocok dijadikan menu rumahan sehari-hari.

Bahan-Bahan

3-4 butir telur

½ sdt garam

1 sdt bawang putih bubuk

½ sdt merica bubuk

Sedikit minyak untuk menggoreng

Wortel secukupnya

Daun bawang secukupnya

Kol secukupnya

Cara Membuat Telur Sayur

1. Siapkan Sayuran

Cuci wortel, daun bawang, dan kol hingga bersih.

Iris wortel dan kol tipis-tipis agar lebih cepat matang. Iris daun bawang sesuai selera.

2. Kocok Telur

Pecahkan telur ke dalam mangkuk.

Tambahkan garam, bawang putih bubuk, dan merica bubuk.

Kocok hingga telur dan bumbu tercampur rata.

3. Masukkan Sayuran

Tambahkan wortel, kol, dan daun bawang ke dalam kocokan telur.

Aduk hingga seluruh sayuran tercampur rata.

4. Masak Telur

Panaskan sedikit minyak di wajan.

Tuangkan adonan telur dan sayuran.

Masak menggunakan api sedang hingga bagian bawah matang dan berwarna kecokelatan.

5. Balik dan Matangkan

Balik telur secara perlahan agar tidak hancur.

Masak sisi lainnya hingga matang sempurna dan sayuran menjadi lebih lunak.

6. Sajikan

Angkat telur sayur setelah matang.

Potong sesuai selera dan sajikan bersama nasi hangat.

Buat adaonan tidak terlalu tebal atau tipis agar cepat matang dan tidak membuat adonan terlalu berat. Gunakan api sedang saat memasak agar bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalam masih mentah.