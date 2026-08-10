Resep Telur Sayur Simpel, Menu Satset yang Disukai Anak-Anak

Potret telur sayur simpel yang dijamin disukai semua orang. (Sumber: instagram.com/@litapebri)
JawaPos.com - Bosan dengan telur ceplok atau telur dadar yang itu-itu saja? Coba tambahkan beberapa jenis sayuran ke dalam telur. Telur Sayur Simpel ini bisa menjadi pilihan menu praktis untuk sarapan maupun lauk sehari-hari.
Resep yang dibagikan oleh @litapebri ini menggunakan telur yang dicampur dengan wortel, daun bawang, dan kol. Bumbunya juga sangat sederhana sehingga cocok dibuat saat sedang ingin masak cepat tanpa banyak persiapan.
Menariknya, menu ini juga bisa menjadi cara sederhana untuk menambahkan sayuran ke dalam makanan anak. Tekstur telur yang lembut berpadu dengan sayuran membuatnya tetap nikmat dan tidak terasa membosankan.
Telur merupakan salah satu bahan yang mudah ditemukan dan bisa diolah menjadi berbagai menu. Dengan menambahkan sayuran, telur dadar sederhana bisa menjadi lauk yang lebih berwarna dan menarik.
Wortel memberikan rasa manis alami dan warna cerah, sementara kol menambah tekstur. Daun bawang memberikan aroma yang lebih harum sehingga telur terasa semakin gurih.
Selain praktis, bahan-bahannya juga cukup ekonomis sehingga cocok dijadikan menu rumahan sehari-hari.
Bahan-Bahan
3-4 butir telur
½ sdt garam
1 sdt bawang putih bubuk
½ sdt merica bubuk
Sedikit minyak untuk menggoreng
Wortel secukupnya
Daun bawang secukupnya
Kol secukupnya
Cara Membuat Telur Sayur
1. Siapkan Sayuran
Cuci wortel, daun bawang, dan kol hingga bersih.
Iris wortel dan kol tipis-tipis agar lebih cepat matang. Iris daun bawang sesuai selera.
2. Kocok Telur
Pecahkan telur ke dalam mangkuk.
Tambahkan garam, bawang putih bubuk, dan merica bubuk.
Kocok hingga telur dan bumbu tercampur rata.
3. Masukkan Sayuran
Tambahkan wortel, kol, dan daun bawang ke dalam kocokan telur.
Aduk hingga seluruh sayuran tercampur rata.
4. Masak Telur
Panaskan sedikit minyak di wajan.
Tuangkan adonan telur dan sayuran.
Masak menggunakan api sedang hingga bagian bawah matang dan berwarna kecokelatan.
5. Balik dan Matangkan
Balik telur secara perlahan agar tidak hancur.
Masak sisi lainnya hingga matang sempurna dan sayuran menjadi lebih lunak.
6. Sajikan
Angkat telur sayur setelah matang.
Potong sesuai selera dan sajikan bersama nasi hangat.
Buat adaonan tidak terlalu tebal atau tipis agar cepat matang dan tidak membuat adonan terlalu berat. Gunakan api sedang saat memasak agar bagian luar tidak cepat gosong sementara bagian dalam masih mentah.
Jika membuat telur dalam jumlah banyak, Anda juga bisa memasaknya dengan wajan yang lebih lebar agar telur lebih tipis dan mudah dibalik.
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