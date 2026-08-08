Resep Arancini Kimpul: Hidangan Italia dengan Sentuhan Lokal yang Murah, Lezat, dan Bergizi

Ilustrasi Arancini/Magnific
JawaPos.com-Arancini merupakan salah satu hidangan khas Italia yang pada umumnya dibuat dari bahan risotto dengan isian daging dan juga potongan mozarella.
Arancini memiliki bentuk bulat, dengan lapisan luar yang renyah serta bagian dalam yang lembut dan lumer.
Arancini menjadi salah satu hidangan yang cukup menarik untuk dikreasikan menggunakan bahan pangan lokal.
Salah satunya dengan mengganti risotto menggunakan kimpul yang mudah ditemukan di pasar dengan harga yang relatif terjangkau.
Resep arancini kimpul ini dikutip dari akun Tik Tok @black.sheep8208 yang aktif membagikan berbagai kreasi hidangan berbahan pangan lokal, termasuk kimpul.
Berikut resep aracini kimpul yang dapat anda coba buat sendiri di rumah.
Bahan utama untuk membuat arancini kimpul:
200 gr kimpul yang sudah direbus dan dihaluskan (bisa dicincang halus atau diblender)
100 gr daging cincang
1/2 bawang bombay, cincang halus
1 butir telur
Garam, merica, oregano secukupnya
Keju mozarella untuk isian (opsional)
Terigu, putih telur, tepung panir untuk lapisan/olesan sebelum digoreng
Proses pembuatan arracini kimpul
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