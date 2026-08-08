Resep Ayam Gurih Paprika: Menu Meal Prep Simpel, Juicy, dan Wangi

JawaPos.com - Ayam menjadi salah satu bahan protein favorit untuk menu harian karena mudah diolah dan cocok dipadukan dengan berbagai bumbu.

Salah satu olahan yang patut dicoba adalah ayam gurih paprika, menu sederhana dengan cita rasa kaya rempah, wangi, dan tetap juicy meski dimasak untuk meal prep. Hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat dan bisa jadi solusi praktis untuk bekal beberapa hari.

Inspirasi menu ini datang dari media sosial. Dilansir dari unggahan Instagram @hendrikpyong, ayam gurih paprika disebut sebagai menu andalan yang “lembut, juicy, gurih, dan wangi” meski dibuat dengan langkah yang sangat sederhana. Hal inilah yang membuat menu ini banyak dicari, terutama oleh mereka yang ingin memasak cepat tanpa ribet.

Ayam gurih paprika menggunakan teknik marinasi sederhana yang membantu bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Paprika bubuk memberikan rasa gurih dengan aroma khas, sementara yoghurt membantu tekstur ayam tetap empuk. Kombinasi ini membuat ayam tetap lezat meskipun disimpan dan dipanaskan kembali.

Selain itu, bahan-bahan yang digunakan mudah ditemukan di dapur rumah dan tidak memerlukan proses memasak yang rumit. Cocok untuk pemula maupun yang ingin menu praktis sehari-hari.

Bahan-Bahan Ayam Gurih Paprika

Bahan utama:

800 gram paha ayam, potong kecil

Garam secukupnya

Lada hitam secukupnya

Bawang putih bubuk

Kaldu jamur

Gula

Paprika bubuk

Yoghurt plain

Tepung maizena

Bahan-bahan ini menghasilkan rasa gurih seimbang, tidak terlalu pedas, dan tetap ramah untuk semua anggota keluarga.

Cara Membuat Ayam Gurih Paprika

Langkah memasak:

1. Potong paha ayam menjadi ukuran kecil agar bumbu lebih mudah meresap.

2. Campurkan ayam dengan semua bumbu, yoghurt, dan maizena hingga tercampur rata.

3. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap sempurna.

4. Masak ayam di atas api sedang hingga matang dan berwarna kecokelatan.

5. Aduk sesekali agar matang merata dan tidak gosong.

6. Ayam gurih paprika siap disajikan dengan nasi putih hangat atau dijadikan lauk meal prep untuk beberapa hari ke depan.

Tips Agar Ayam Tetap Juicy dan Gurih

- Gunakan paha ayam karena teksturnya lebih lembut dan tidak mudah kering.

- Jangan memasak dengan api terlalu besar agar ayam matang merata.

- Simpan ayam dalam wadah tertutup rapat jika digunakan untuk meal prep.