Resep Ayam Gurih Paprika: Menu Meal Prep Simpel, Juicy, dan Wangi

Potret ayam gurih paprika adalah menu simpel dan juicy yang cocok untuk meal prep. (instagram.com/@hendrikpyong)
JawaPos.com - Ayam menjadi salah satu bahan protein favorit untuk menu harian karena mudah diolah dan cocok dipadukan dengan berbagai bumbu.
Salah satu olahan yang patut dicoba adalah ayam gurih paprika, menu sederhana dengan cita rasa kaya rempah, wangi, dan tetap juicy meski dimasak untuk meal prep. Hidangan ini cocok disantap bersama nasi putih hangat dan bisa jadi solusi praktis untuk bekal beberapa hari.
Inspirasi menu ini datang dari media sosial. Dilansir dari unggahan Instagram @hendrikpyong, ayam gurih paprika disebut sebagai menu andalan yang “lembut, juicy, gurih, dan wangi” meski dibuat dengan langkah yang sangat sederhana. Hal inilah yang membuat menu ini banyak dicari, terutama oleh mereka yang ingin memasak cepat tanpa ribet.
Ayam gurih paprika menggunakan teknik marinasi sederhana yang membantu bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Paprika bubuk memberikan rasa gurih dengan aroma khas, sementara yoghurt membantu tekstur ayam tetap empuk. Kombinasi ini membuat ayam tetap lezat meskipun disimpan dan dipanaskan kembali.
Selain itu, bahan-bahan yang digunakan mudah ditemukan di dapur rumah dan tidak memerlukan proses memasak yang rumit. Cocok untuk pemula maupun yang ingin menu praktis sehari-hari.
Bahan-Bahan Ayam Gurih Paprika
Bahan utama:
800 gram paha ayam, potong kecil
Garam secukupnya
Lada hitam secukupnya
Bawang putih bubuk
Kaldu jamur
Gula
Paprika bubuk
Yoghurt plain
Tepung maizena
Bahan-bahan ini menghasilkan rasa gurih seimbang, tidak terlalu pedas, dan tetap ramah untuk semua anggota keluarga.
Cara Membuat Ayam Gurih Paprika
Langkah memasak:
1. Potong paha ayam menjadi ukuran kecil agar bumbu lebih mudah meresap.
2. Campurkan ayam dengan semua bumbu, yoghurt, dan maizena hingga tercampur rata.
3. Diamkan beberapa saat agar bumbu meresap sempurna.
4. Masak ayam di atas api sedang hingga matang dan berwarna kecokelatan.
5. Aduk sesekali agar matang merata dan tidak gosong.
6. Ayam gurih paprika siap disajikan dengan nasi putih hangat atau dijadikan lauk meal prep untuk beberapa hari ke depan.
Tips Agar Ayam Tetap Juicy dan Gurih
- Gunakan paha ayam karena teksturnya lebih lembut dan tidak mudah kering.
- Jangan memasak dengan api terlalu besar agar ayam matang merata.
- Simpan ayam dalam wadah tertutup rapat jika digunakan untuk meal prep.
Ayam gurih paprika adalah pilihan tepat bagi kamu yang ingin menu praktis, lezat, dan cocok untuk persiapan makan beberapa hari. Dengan bumbu sederhana dan langkah memasak yang mudah, hidangan ini bisa jadi andalan di dapur rumah. Seperti dikutip dari caption Instagram @hendrikpyong, resep ini membuktikan bahwa masakan simpel tetap bisa menghasilkan rasa yang maksimal.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan