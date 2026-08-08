Resep Suun Kare Ayam, Kuah Gurih Pedas yang Hangat dan Cocok Saat Badan Kurang Fit

Potret suun kare ayam dengan kuah gurih, hangat, dan sedikit pedas. (Sumber: instagram.com/@jennidish)
JawaPos.com - Kalau sedang kurang enak badan atau ingin menikmati makanan yang hangat tanpa terasa terlalu berat, Suun Kare Ayam bisa menjadi pilihan yang pas. Perpaduan ayam, soun, santan, dan bumbu rempah menghasilkan kuah kare yang gurih, hangat, dan cukup ringan di lidah.
Resep yang dibagikan oleh @jennidish ini merupakan recook dari menu milik @janisandbibu. Versi yang dibuat menggunakan tambahan cabai sehingga rasanya sedikit lebih pedas. Kuah kare yang hangat berpadu dengan soun dan ayam membuat hidangan ini cocok disantap saat cuaca dingin atau ketika sedang kurang fit.
Kare biasanya identik dengan kuah yang kaya rempah dan cukup pekat. Dalam resep ini, kare dipadukan dengan soun sehingga menghasilkan tekstur yang lebih ringan dan mudah dinikmati.
Penggunaan jahe, kunyit, serai, dan daun jeruk juga membuat aromanya semakin harum. Sementara tambahan santan memberikan rasa gurih yang membuat kuah kare terasa lebih creamy tanpa menghilangkan cita rasa rempahnya.
Bahan-Bahan
Dada ayam secukupnya
6 siung bawang merah
5 siung bawang putih
3 buah cabai keriting
3-5 buah cabai rawit, opsional
1 ruas kunyit
1 ruas jahe
Serai secukupnya
Daun jeruk secukupnya
1 bungkus bumbu kare
Air secukupnya
65 ml santan
Bubuk kaldu secukupnya
Garam secukupnya
Soun secukupnya
Cara Membuat Suun Kare Ayam
1. Siapkan Bumbu
Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, kunyit, dan jahe.
Jika tidak ingin terlalu pedas, cabai rawit bisa dikurangi atau tidak digunakan.
2. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak dalam wajan.
Tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Tambahkan serai serta daun jeruk, lalu aduk kembali hingga aromanya semakin keluar.
3. Masukkan Ayam
Potong dada ayam sesuai selera, kemudian masukkan ke dalam tumisan bumbu.
Aduk hingga ayam berubah warna dan tercampur rata dengan bumbu.
4. Tambahkan Bumbu Kare
Masukkan bumbu kare, lalu aduk hingga rata.
Tuangkan air secukupnya dan masak hingga ayam mulai matang serta kuah mendidih.
5. Tambahkan Santan
Tuangkan santan sebanyak 65 ml.
Aduk perlahan agar santan tercampur dengan kuah dan tidak pecah.
Bumbui dengan garam dan bubuk kaldu sesuai selera.
6. Masukkan Soun
Setelah ayam matang dan kuah terasa pas, masukkan soun yang sudah disiapkan.
Masak sebentar hingga soun menjadi lembut dan menyerap rasa kuah kare.
7. Sajikan
Koreksi rasa sebelum diangkat.
Sajikan Suun Kare Ayam selagi hangat. Jika suka pedas, tambahkan cabai sesuai selera.
Gunakan api kecil setelah santan dimasukkan agar kuah tetap lembut dan santan tidak mudah pecah. Untuk mendapatkan aroma yang lebih kuat, tumis bumbu hingga benar-benar matang sebelum menambahkan air.
Jumlah cabai juga bisa disesuaikan. Jika menu ini dibuat untuk keluarga, Anda bisa mengurangi cabai rawit dan menyediakan sambal secara terpisah.
Soun sebaiknya tidak dimasak terlalu lama agar teksturnya tidak terlalu lembek. Masukkan menjelang akhir proses memasak.
Suun Kare Ayam paling nikmat disantap selagi hangat. Kuahnya yang gurih dan kaya rempah cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam.
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