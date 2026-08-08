Resep Suun Kare Ayam, Kuah Gurih Pedas yang Hangat dan Cocok Saat Badan Kurang Fit

JawaPos.com - Kalau sedang kurang enak badan atau ingin menikmati makanan yang hangat tanpa terasa terlalu berat, Suun Kare Ayam bisa menjadi pilihan yang pas. Perpaduan ayam, soun, santan, dan bumbu rempah menghasilkan kuah kare yang gurih, hangat, dan cukup ringan di lidah.

Resep yang dibagikan oleh @jennidish ini merupakan recook dari menu milik @janisandbibu. Versi yang dibuat menggunakan tambahan cabai sehingga rasanya sedikit lebih pedas. Kuah kare yang hangat berpadu dengan soun dan ayam membuat hidangan ini cocok disantap saat cuaca dingin atau ketika sedang kurang fit.

Kare biasanya identik dengan kuah yang kaya rempah dan cukup pekat. Dalam resep ini, kare dipadukan dengan soun sehingga menghasilkan tekstur yang lebih ringan dan mudah dinikmati.

Penggunaan jahe, kunyit, serai, dan daun jeruk juga membuat aromanya semakin harum. Sementara tambahan santan memberikan rasa gurih yang membuat kuah kare terasa lebih creamy tanpa menghilangkan cita rasa rempahnya.

Bahan-Bahan

Dada ayam secukupnya

6 siung bawang merah

5 siung bawang putih

3 buah cabai keriting

3-5 buah cabai rawit, opsional

1 ruas kunyit

1 ruas jahe

Serai secukupnya

Daun jeruk secukupnya

1 bungkus bumbu kare

Air secukupnya

65 ml santan

Bubuk kaldu secukupnya

Garam secukupnya

Soun secukupnya

Cara Membuat Suun Kare Ayam

1. Siapkan Bumbu

Haluskan bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, kunyit, dan jahe.

Jika tidak ingin terlalu pedas, cabai rawit bisa dikurangi atau tidak digunakan.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak dalam wajan.

Tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Tambahkan serai serta daun jeruk, lalu aduk kembali hingga aromanya semakin keluar.

3. Masukkan Ayam

Potong dada ayam sesuai selera, kemudian masukkan ke dalam tumisan bumbu.

Aduk hingga ayam berubah warna dan tercampur rata dengan bumbu.

4. Tambahkan Bumbu Kare

Masukkan bumbu kare, lalu aduk hingga rata.

Tuangkan air secukupnya dan masak hingga ayam mulai matang serta kuah mendidih.

5. Tambahkan Santan

Tuangkan santan sebanyak 65 ml.

Aduk perlahan agar santan tercampur dengan kuah dan tidak pecah.

Bumbui dengan garam dan bubuk kaldu sesuai selera.

6. Masukkan Soun

Setelah ayam matang dan kuah terasa pas, masukkan soun yang sudah disiapkan.

Masak sebentar hingga soun menjadi lembut dan menyerap rasa kuah kare.

7. Sajikan

Koreksi rasa sebelum diangkat.

Sajikan Suun Kare Ayam selagi hangat. Jika suka pedas, tambahkan cabai sesuai selera.

Gunakan api kecil setelah santan dimasukkan agar kuah tetap lembut dan santan tidak mudah pecah. Untuk mendapatkan aroma yang lebih kuat, tumis bumbu hingga benar-benar matang sebelum menambahkan air.

Jumlah cabai juga bisa disesuaikan. Jika menu ini dibuat untuk keluarga, Anda bisa mengurangi cabai rawit dan menyediakan sambal secara terpisah.

Soun sebaiknya tidak dimasak terlalu lama agar teksturnya tidak terlalu lembek. Masukkan menjelang akhir proses memasak.