Resep Taro Bun Lembut dengan Topping Cream, Roti Manis Wangi yang Bikin Nagih

Potret taro bun lembut dengan topping cream taro yang manis dan buttery. (Sumber: instagram.com/@luvitaho)
JawaPos.com - Kalau biasanya coffee bun identik dengan aroma kopi yang kuat, kali ini Anda bisa mencoba versi yang tidak kalah menarik, yaitu Taro Bun.
Roti lembut dengan aroma taro ini memiliki warna dan rasa khas yang semakin nikmat setelah diberi topping cream manis di atasnya.
Resep yang dibagikan oleh @luvitaho menggunakan metode yudane untuk membantu menghasilkan tekstur roti yang lebih lembut. Adonan roti dipadukan dengan bubuk taro, kemudian diberi topping cream yang terasa manis, buttery, dan harum.
Taro memiliki rasa yang lembut dengan aroma khas sehingga cocok dipadukan dengan roti manis. Penggunaan metode yudane juga membuat tekstur roti lebih lembut dan tidak mudah kering.
Topping cream di atasnya memberikan tambahan rasa manis dan gurih dari mentega. Saat dipanggang, topping akan membentuk lapisan yang harum dan sedikit renyah di bagian luar.
Bahan-Bahan
Bahan Yudane
60 gram tepung terigu protein tinggi
50 gram air mendidih
Bahan Roti
250 gram tepung terigu protein tinggi
4 gram ragi instan
3 gram garam
35 gram gula pasir
1 sdm susu bubuk
6-7 gram bubuk taro, sesuai selera
1 butir telur
125-135 gram susu cair dingin
35 gram mentega tawar
Bahan Topping Cream
60 gram mentega tawar
½ sdt vanilla
2 cubit garam
70 gram gula halus
1 butir telur kecil atau sekitar 50 gram
4-5 gram pasta taro
75 gram tepung terigu protein sedang
Cara Membuat Taro Bun
1. Buat Adonan Yudane
Campurkan tepung terigu protein tinggi dengan air mendidih.
Aduk hingga tercampur rata dan membentuk adonan.
Diamkan hingga cukup dingin sebelum digunakan.
2. Buat Adonan Roti
Masukkan tepung terigu, ragi instan, garam, gula pasir, susu bubuk, dan bubuk taro ke dalam wadah.
Tambahkan telur, susu cair dingin, dan adonan yudane.
Uleni hingga bahan tercampur dan adonan mulai membentuk tekstur yang lembut.
3. Tambahkan Mentega
Masukkan mentega tawar.
Uleni kembali hingga adonan menjadi elastis, lembut, dan tidak mudah robek.
4. Fermentasi
Bulatkan adonan, kemudian tutup dan diamkan hingga mengembang sekitar dua kali lipat.
Setelah mengembang, kempiskan perlahan untuk mengeluarkan udara dari dalam adonan.
5. Bentuk Roti
Bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai ukuran yang diinginkan.
Bulatkan masing-masing adonan, kemudian susun di atas loyang yang telah disiapkan.
Diamkan kembali hingga adonan mengembang.
6. Buat Topping Cream
Kocok mentega tawar, vanilla, garam, dan gula halus hingga lembut.
Tambahkan telur sedikit demi sedikit sambil terus dikocok.
Masukkan pasta taro dan tepung terigu protein sedang.
Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.
7. Beri Topping
Masukkan topping cream ke dalam piping bag.
Semprotkan di atas permukaan adonan roti yang sudah mengembang.
8. Panggang
Panggang roti hingga matang dan permukaan topping berwarna kecokelatan.
Sesuaikan suhu dan waktu dengan karakteristik oven yang digunakan.
9. Sajikan
Keluarkan dari oven dan biarkan sedikit hangat.
Taro Bun siap dinikmati sebagai teman minum teh, kopi, atau susu.
Pastikan proses pengulenan dilakukan hingga adonan cukup elastis agar tekstur roti lebih lembut. Jangan menambahkan susu sekaligus karena daya serap setiap tepung bisa berbeda. Tuangkan secara bertahap hingga mendapatkan konsistensi adonan yang tepat.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan