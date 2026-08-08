Resep Taro Bun Lembut dengan Topping Cream, Roti Manis Wangi yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Kalau biasanya coffee bun identik dengan aroma kopi yang kuat, kali ini Anda bisa mencoba versi yang tidak kalah menarik, yaitu Taro Bun.

Roti lembut dengan aroma taro ini memiliki warna dan rasa khas yang semakin nikmat setelah diberi topping cream manis di atasnya.

Resep yang dibagikan oleh @luvitaho menggunakan metode yudane untuk membantu menghasilkan tekstur roti yang lebih lembut. Adonan roti dipadukan dengan bubuk taro, kemudian diberi topping cream yang terasa manis, buttery, dan harum.

Taro memiliki rasa yang lembut dengan aroma khas sehingga cocok dipadukan dengan roti manis. Penggunaan metode yudane juga membuat tekstur roti lebih lembut dan tidak mudah kering.

Topping cream di atasnya memberikan tambahan rasa manis dan gurih dari mentega. Saat dipanggang, topping akan membentuk lapisan yang harum dan sedikit renyah di bagian luar.

Bahan-Bahan

Bahan Yudane

60 gram tepung terigu protein tinggi

50 gram air mendidih

Bahan Roti

250 gram tepung terigu protein tinggi

4 gram ragi instan

3 gram garam

35 gram gula pasir

1 sdm susu bubuk

6-7 gram bubuk taro, sesuai selera

1 butir telur

125-135 gram susu cair dingin

35 gram mentega tawar

Bahan Topping Cream

60 gram mentega tawar

½ sdt vanilla

2 cubit garam

70 gram gula halus

1 butir telur kecil atau sekitar 50 gram

4-5 gram pasta taro

75 gram tepung terigu protein sedang

Cara Membuat Taro Bun

1. Buat Adonan Yudane

Campurkan tepung terigu protein tinggi dengan air mendidih.

Aduk hingga tercampur rata dan membentuk adonan.

Diamkan hingga cukup dingin sebelum digunakan.

2. Buat Adonan Roti

Masukkan tepung terigu, ragi instan, garam, gula pasir, susu bubuk, dan bubuk taro ke dalam wadah.

Tambahkan telur, susu cair dingin, dan adonan yudane.

Uleni hingga bahan tercampur dan adonan mulai membentuk tekstur yang lembut.

3. Tambahkan Mentega

Masukkan mentega tawar.

Uleni kembali hingga adonan menjadi elastis, lembut, dan tidak mudah robek.

4. Fermentasi

Bulatkan adonan, kemudian tutup dan diamkan hingga mengembang sekitar dua kali lipat.

Setelah mengembang, kempiskan perlahan untuk mengeluarkan udara dari dalam adonan.

5. Bentuk Roti

Bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai ukuran yang diinginkan.

Bulatkan masing-masing adonan, kemudian susun di atas loyang yang telah disiapkan.

Diamkan kembali hingga adonan mengembang.

6. Buat Topping Cream

Kocok mentega tawar, vanilla, garam, dan gula halus hingga lembut.

Tambahkan telur sedikit demi sedikit sambil terus dikocok.

Masukkan pasta taro dan tepung terigu protein sedang.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata.

7. Beri Topping

Masukkan topping cream ke dalam piping bag.

Semprotkan di atas permukaan adonan roti yang sudah mengembang.

8. Panggang

Panggang roti hingga matang dan permukaan topping berwarna kecokelatan.

Sesuaikan suhu dan waktu dengan karakteristik oven yang digunakan.

9. Sajikan

Keluarkan dari oven dan biarkan sedikit hangat.

Taro Bun siap dinikmati sebagai teman minum teh, kopi, atau susu.