Resep Jim Ddak Korea, Ayam Braised dengan Saus Gurih Manis yang Bikin Nambah Nasi

JawaPos.com - Kalau Anda pencinta masakan Korea, Jim Ddak atau Korean Braised Chicken bisa menjadi menu menarik untuk dicoba di rumah.

Hidangan ini berupa ayam yang dimasak perlahan bersama saus berbumbu hingga rasanya gurih, manis, dan meresap sempurna ke dalam daging.

Resep yang dibagikan oleh @martinpraja ini menggunakan paha ayam yang dipadukan dengan bihun Korea bertekstur kenyal. Proses memasaknya cukup sederhana, tetapi menghasilkan hidangan yang kaya rasa dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Salah satu daya tarik Jim Ddak adalah sausnya yang meresap ke dalam ayam. Perpaduan kecap asin, saus tiram, jahe, bawang putih, serta pasta kedelai hitam Korea menghasilkan rasa gurih dan aromatik dengan sedikit rasa manis.

Penggunaan bihun Korea juga membuat hidangan ini semakin lengkap. Teksturnya yang kenyal mampu menyerap saus sehingga terasa nikmat di setiap suapan.

Bahan-Bahan

Bahan Ayam

1 kg paha ayam

½ sdt garam

1 sdt MSG

½ sdt merica

Minyak secukupnya

Bahan Saus

8 siung bawang putih

1 ruas atau 1 jempol jahe

1 sdm saus tiram

2 sdm kecap asin

1 sdm kecap asin pekat

1 sdt pasta kedelai hitam Korea

2-3 sdm corn syrup atau glukosa

1 sdt MSG

½ sdt merica

Pelengkap

Bihun Korea secukupnya

Daun bawang

Biji wijen

Cara Membuat Jim Ddak Korea

1. Marinasi Ayam

Masukkan paha ayam ke dalam wadah.

Tambahkan garam, MSG, dan merica. Aduk hingga bumbu merata.

Diamkan selama kurang lebih 30 menit agar bumbu meresap.

2. Pan Sear Ayam

Panaskan sedikit minyak dalam wajan.

Masukkan paha ayam dan masak hingga permukaannya berubah warna dan sedikit kecokelatan.

Balik ayam dan masak sisi lainnya agar matang lebih merata.

3. Masak Bersama Saus

Tuangkan sedikit air ke dalam wajan.

Masukkan bawang putih, jahe, saus tiram, kecap asin, kecap asin pekat, pasta kedelai hitam Korea, corn syrup atau glukosa, MSG, dan merica.

Aduk hingga bumbu tercampur.

Masak menggunakan api kecil hingga ayam matang dan saus mulai meresap.

4. Tambahkan Bihun Korea

Jika kuah mulai menyusut tetapi ayam belum cukup empuk, tambahkan sedikit air.

Masukkan bihun Korea dan masak kembali hingga bihun matang serta menyerap saus.

5. Tambahkan Pelengkap

Masukkan irisan daun bawang.

Aduk sebentar, lalu matikan api.

6. Sajikan

Pindahkan Jim Ddak ke piring saji.

Taburkan biji wijen di atasnya.

Sajikan bersama nasi hangat selagi masih panas.