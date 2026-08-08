Resep Jim Ddak Korea, Ayam Braised dengan Saus Gurih Manis yang Bikin Nambah Nasi

Potret jim ddak Korea atau dikenal dengan Braised Chicken yang empuk, manis, dan gurih. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)
JawaPos.com - Kalau Anda pencinta masakan Korea, Jim Ddak atau Korean Braised Chicken bisa menjadi menu menarik untuk dicoba di rumah.
Hidangan ini berupa ayam yang dimasak perlahan bersama saus berbumbu hingga rasanya gurih, manis, dan meresap sempurna ke dalam daging.
Resep yang dibagikan oleh @martinpraja ini menggunakan paha ayam yang dipadukan dengan bihun Korea bertekstur kenyal. Proses memasaknya cukup sederhana, tetapi menghasilkan hidangan yang kaya rasa dan cocok disantap bersama nasi hangat.
Salah satu daya tarik Jim Ddak adalah sausnya yang meresap ke dalam ayam. Perpaduan kecap asin, saus tiram, jahe, bawang putih, serta pasta kedelai hitam Korea menghasilkan rasa gurih dan aromatik dengan sedikit rasa manis.
Penggunaan bihun Korea juga membuat hidangan ini semakin lengkap. Teksturnya yang kenyal mampu menyerap saus sehingga terasa nikmat di setiap suapan.
Bahan-Bahan
Bahan Ayam
1 kg paha ayam
½ sdt garam
1 sdt MSG
½ sdt merica
Minyak secukupnya
Bahan Saus
8 siung bawang putih
1 ruas atau 1 jempol jahe
1 sdm saus tiram
2 sdm kecap asin
1 sdm kecap asin pekat
1 sdt pasta kedelai hitam Korea
2-3 sdm corn syrup atau glukosa
1 sdt MSG
½ sdt merica
Pelengkap
Bihun Korea secukupnya
Daun bawang
Biji wijen
Cara Membuat Jim Ddak Korea
1. Marinasi Ayam
Masukkan paha ayam ke dalam wadah.
Tambahkan garam, MSG, dan merica. Aduk hingga bumbu merata.
Diamkan selama kurang lebih 30 menit agar bumbu meresap.
2. Pan Sear Ayam
Panaskan sedikit minyak dalam wajan.
Masukkan paha ayam dan masak hingga permukaannya berubah warna dan sedikit kecokelatan.
Balik ayam dan masak sisi lainnya agar matang lebih merata.
3. Masak Bersama Saus
Tuangkan sedikit air ke dalam wajan.
Masukkan bawang putih, jahe, saus tiram, kecap asin, kecap asin pekat, pasta kedelai hitam Korea, corn syrup atau glukosa, MSG, dan merica.
Aduk hingga bumbu tercampur.
Masak menggunakan api kecil hingga ayam matang dan saus mulai meresap.
4. Tambahkan Bihun Korea
Jika kuah mulai menyusut tetapi ayam belum cukup empuk, tambahkan sedikit air.
Masukkan bihun Korea dan masak kembali hingga bihun matang serta menyerap saus.
5. Tambahkan Pelengkap
Masukkan irisan daun bawang.
Aduk sebentar, lalu matikan api.
6. Sajikan
Pindahkan Jim Ddak ke piring saji.
Taburkan biji wijen di atasnya.
Sajikan bersama nasi hangat selagi masih panas.
Gunakan paha ayam karena bagian ini memiliki tekstur yang lebih juicy dan tidak mudah kering saat dimasak dalam waktu lama. Gunakan api kecil ketika ayam dimasak bersama saus agar bumbu dapat meresap secara perlahan.
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