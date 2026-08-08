Resep Lumpia Ayam Crispy, Camilan Gurih dengan Isian Juicy yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Sedang mencari camilan gurih yang mudah dibuat tetapi tetap terasa spesial? Lumpia Ayam Crispy bisa menjadi pilihan yang tepat.

Kulit lumpia yang renyah dipadukan dengan isian ayam cincang berbumbu menghasilkan camilan yang gurih di luar, tetapi tetap juicy di bagian dalam.

Dilansir dari Instagram @rikasafitrilbs, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah. Selain cocok untuk camilan keluarga, lumpia ayam juga bisa dijadikan ide bekal sekolah, bekal kerja, hingga peluang usaha camilan rumahan.

Lumpia ayam memiliki tekstur yang renyah di luar dan lembut di dalam. Isian ayam yang dibumbui saus tiram, bawang putih bubuk, dan lada memberikan rasa gurih yang meresap di setiap gigitan.

Resep ini juga cukup praktis karena adonan isian hanya perlu dicampur, dibungkus menggunakan kulit lumpia, lalu digoreng hingga keemasan.

Bahan-Bahan

200 gram dada ayam, cincang atau chopper

Kulit lumpia secukupnya

Bumbu Isian

½ sdt garam

½ sdt lada bubuk

½ sdt gula pasir

½ sdt penyedap atau kaldu bubuk

1 sdm saus tiram

¼ sdt bawang putih bubuk

1 butir telur

2 sdm tepung maizena

Cara Membuat Lumpia Ayam Crispy

1. Siapkan Isian

Masukkan ayam cincang ke dalam wadah.

Tambahkan garam, lada bubuk, gula, penyedap, saus tiram, bawang putih bubuk, telur, dan tepung maizena.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata dan membentuk adonan yang lengket.

2. Bungkus Lumpia

Ambil selembar kulit lumpia.

Letakkan adonan ayam secukupnya di salah satu sisi.

Lipat kedua sisi, kemudian gulung hingga rapat.

Rekatkan ujung kulit lumpia menggunakan sedikit air atau larutan tepung agar tidak terbuka saat digoreng.

3. Goreng

Panaskan minyak dalam jumlah yang cukup.

Goreng lumpia dengan api sedang hingga berwarna kuning keemasan dan matang merata.

Angkat lalu tiriskan.

4. Sajikan

Sajikan lumpia ayam selagi hangat agar kulitnya tetap renyah.

Nikmati bersama saus sambal, mayones, atau saus favorit.

Gunakan minyak yang sudah benar-benar panas sebelum menggoreng agar kulit lumpia langsung garing dan tidak menyerap banyak minyak.