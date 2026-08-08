Resep Chicken Green Beans Stir-Fry, Tumis Ayam Buncis Renyah yang Simpel dan Bikin Nagih

Potret chicken green beans stir-fry dengan ayam dan buncis renyah. (Sumber: instagram.com/@kupicookie)
JawaPos.com - Jika memiliki stok buncis di rumah dan ingin mengolahnya menjadi lauk yang praktis, Chicken Green Beans Stir-Fry bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.
Perpaduan dada ayam yang gurih dengan buncis yang masih renyah menghasilkan hidangan sederhana, tetapi kaya rasa dan cocok untuk menu makan sehari-hari.
Dilansir dari Instagram @kupicookie, resep ini menggunakan teknik pan-fry pada buncis agar teksturnya tetap krenyes dan tidak lembek. Ditambah bumbu sederhana seperti bawang putih, saus tiram, dan kecap asin, lauk ini dijamin membuat nafsu makan bertambah.
Salah satu keunggulan menu ini adalah tekstur buncis yang tetap renyah meski sudah dimasak. Dipadukan dengan potongan dada ayam yang gurih dan bumbu sederhana, hidangan ini terasa ringan tetapi tetap mengenyangkan.
Selain praktis, menu ini juga tinggi protein dan mengandung serat dari buncis, sehingga cocok dijadikan lauk sehat untuk keluarga.
Bahan-Bahan
200 gram dada ayam, potong kecil
Buncis secukupnya, potong-potong
3 siung bawang putih, cincang
Cabai rawit sesuai selera
1 sdm saus tiram
1 sdt kecap asin
1 sdt kaldu ayam bubuk
Lada bubuk secukupnya
Sedikit garam
Sedikit air
Minyak secukupnya untuk menumis
Cara Membuat Chicken Green Beans Stir-Fry
1. Siapkan Ayam
Potong dada ayam menjadi ukuran sekali makan.
Bumbui ringan dengan sedikit garam dan lada bila diinginkan.
2. Tumis Ayam
Panaskan sedikit minyak.
Masukkan ayam dan masak hingga berubah warna serta matang.
Angkat sementara.
3. Pan Fry Buncis
Masukkan buncis ke dalam wajan.
Masak dengan api sedang hingga muncul sedikit bagian yang kecokelatan, tetapi jangan sampai layu agar teksturnya tetap renyah.
4. Tumis Bumbu
Masukkan bawang putih cincang dan cabai rawit.
Tumis hingga harum.
5. Campurkan Semua Bahan
Masukkan kembali ayam ke dalam wajan.
Tambahkan saus tiram, kecap asin, kaldu ayam bubuk, lada, sedikit garam, dan sedikit air.
Aduk hingga seluruh bumbu merata dan meresap ke ayam serta buncis.
6. Sajikan
Angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Gunakan api sedang hingga besar saat memasak buncis agar permukaannya sedikit kecokelatan tetapi bagian dalamnya masih renyah.
Hindari memasak terlalu lama karena buncis akan kehilangan teksturnya. Tambahkan sedikit air hanya untuk membantu bumbu merata, bukan hingga menjadi berkuah.
Chicken Green Beans Stir-Fry cocok disajikan bersama nasi putih hangat, nasi merah, atau dijadikan menu meal prep.
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