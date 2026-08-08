Resep Pancake Oreo Lembut dengan Cream Filling, Dessert Simpel yang Bikin Ketagihan

Potret pancake oreo lembut dengan isian manis dan creamy. (Sumber: instagram.com/@martinpraja)
JawaPos.com - Bagi pencinta Oreo, resep Pancake Oreo ini wajib masuk daftar camilan yang harus dicoba.
Berbeda dari pancake biasa, adonan dibuat menggunakan biskuit Oreo yang dihaluskan sehingga menghasilkan rasa cokelat khas dengan aroma yang lebih kaya.
Ditambah isian whipped cream yang dicampur krim Oreo, dessert ini terasa lembut, manis, dan lumer di setiap gigitan.
Dilansir dari Instagram @martinpraja, resep ini sangat mudah dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana. Cocok disajikan sebagai camilan sore, hidangan penutup, hingga ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya disukai berbagai kalangan.
Pancake ini memiliki tekstur yang lembut dengan rasa cokelat khas Oreo. Filling yang dibuat dari whipping cream dan krim Oreo memberikan sensasi creamy yang berpadu sempurna dengan pancake.
Menariknya, resep ini memanfaatkan seluruh bagian Oreo, baik biskuit maupun krimnya, sehingga tidak ada yang terbuang.
Bahan-Bahan
Bahan Pancake
1 bungkus biskuit Oreo
2 butir telur
2 sdm gula pasir
½ sdt baking powder
Sejumput garam
Bahan Filling
Krim isian dari 1 bungkus Oreo
200 ml whipping cream
2 sdm kental manis
Cara Membuat Pancake Oreo
1. Pisahkan Oreo
Pisahkan biskuit Oreo dari krim isiannya.
Simpan krim untuk dijadikan filling.
2. Buat Adonan Pancake
Masukkan biskuit Oreo, telur, gula pasir, baking powder, dan garam ke dalam chopper atau blender.
Haluskan hingga menjadi adonan yang lembut.
3. Masak Pancake
Panaskan wajan anti lengket, lalu olesi dengan sedikit margarin atau butter.
Tuang adonan secukupnya.
Masak hingga matang di kedua sisi.
Lakukan hingga adonan habis.
4. Buat Filling
Mixer whipping cream bersama kental manis hingga mencapai tekstur soft peak.
Masukkan krim Oreo yang telah disisihkan.
Mixer kembali hingga tercampur rata.
5. Isi Pancake
Biarkan pancake hingga mencapai suhu ruang.
Oleskan atau semprotkan filling cream di atas satu lembar pancake, kemudian tutup dengan pancake lainnya.
6. Sajikan
Sajikan langsung atau simpan terlebih dahulu di dalam kulkas agar filling terasa lebih segar.
Gunakan api kecil saat memasak agar pancake matang merata tanpa mudah gosong. Pastikan pancake benar-benar dingin sebelum diberi filling supaya krim tidak mudah meleleh.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan