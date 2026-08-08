Resep Pancake Oreo Lembut dengan Cream Filling, Dessert Simpel yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Bagi pencinta Oreo, resep Pancake Oreo ini wajib masuk daftar camilan yang harus dicoba.

Berbeda dari pancake biasa, adonan dibuat menggunakan biskuit Oreo yang dihaluskan sehingga menghasilkan rasa cokelat khas dengan aroma yang lebih kaya.

Ditambah isian whipped cream yang dicampur krim Oreo, dessert ini terasa lembut, manis, dan lumer di setiap gigitan.

Dilansir dari Instagram @martinpraja, resep ini sangat mudah dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana. Cocok disajikan sebagai camilan sore, hidangan penutup, hingga ide jualan karena tampilannya menarik dan rasanya disukai berbagai kalangan.

Pancake ini memiliki tekstur yang lembut dengan rasa cokelat khas Oreo. Filling yang dibuat dari whipping cream dan krim Oreo memberikan sensasi creamy yang berpadu sempurna dengan pancake.

Menariknya, resep ini memanfaatkan seluruh bagian Oreo, baik biskuit maupun krimnya, sehingga tidak ada yang terbuang.

Bahan-Bahan

Bahan Pancake

1 bungkus biskuit Oreo

2 butir telur

2 sdm gula pasir

½ sdt baking powder

Sejumput garam

Bahan Filling

Krim isian dari 1 bungkus Oreo

200 ml whipping cream

2 sdm kental manis

Cara Membuat Pancake Oreo

1. Pisahkan Oreo

Pisahkan biskuit Oreo dari krim isiannya.

Simpan krim untuk dijadikan filling.

2. Buat Adonan Pancake

Masukkan biskuit Oreo, telur, gula pasir, baking powder, dan garam ke dalam chopper atau blender.

Haluskan hingga menjadi adonan yang lembut.

3. Masak Pancake

Panaskan wajan anti lengket, lalu olesi dengan sedikit margarin atau butter.

Tuang adonan secukupnya.

Masak hingga matang di kedua sisi.

Lakukan hingga adonan habis.

4. Buat Filling

Mixer whipping cream bersama kental manis hingga mencapai tekstur soft peak.

Masukkan krim Oreo yang telah disisihkan.

Mixer kembali hingga tercampur rata.

5. Isi Pancake

Biarkan pancake hingga mencapai suhu ruang.

Oleskan atau semprotkan filling cream di atas satu lembar pancake, kemudian tutup dengan pancake lainnya.

6. Sajikan

Sajikan langsung atau simpan terlebih dahulu di dalam kulkas agar filling terasa lebih segar.