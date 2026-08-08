Resep Chikuwa Saus Korea, Camilan Gurih Pedas Manis yang Praktis Dibuat

JawaPos.com - Sedang mencari menu sederhana dengan cita rasa ala Korea? Chikuwa Saus Korea bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.

Chikuwa yang digoreng hingga kecokelatan kemudian dimasak bersama saus gochujang yang pedas, gurih, dan sedikit manis menghasilkan hidangan yang menggugah selera.

Dilansir dari Instagram @hello.itsmillie, resep ini hanya membutuhkan beberapa bahan dan proses memasaknya pun sangat singkat. Cocok dijadikan camilan, lauk pendamping nasi, maupun menu bekal yang praktis.

Chikuwa memiliki tekstur kenyal yang unik dan mampu menyerap bumbu dengan baik. Setelah dimasak bersama saus Korea berbahan gochujang, kecap asin, madu, dan minyak wijen, rasanya menjadi semakin kaya dengan perpaduan gurih, pedas, dan manis yang seimbang.

Selain mudah dibuat, menu ini juga cocok untuk Anda yang ingin menikmati hidangan ala Korea tanpa proses memasak yang rumit.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

12 buah chikuwa mini

3 siung bawang putih, cincang

Sedikit minyak untuk menggoreng

Bahan Saus Korea

1 sdm kecap asin

1 sdm gochujang

1 sdm minyak wijen

1 sdm mirin

1 sdm madu

1 sdt wijen sangrai

1 sdt cabai bubuk

100 ml air

Cara Membuat Chikuwa Saus Korea

1. Goreng Chikuwa

Panaskan sedikit minyak di atas wajan.

Goreng chikuwa hingga bagian luarnya berwarna kecokelatan.

Angkat dan tiriskan.

2. Tumis Bawang Putih

Gunakan sisa minyak secukupnya.

Tumis bawang putih hingga harum.

3. Masukkan Saus

Campurkan kecap asin, gochujang, minyak wijen, mirin, madu, wijen, cabai bubuk, dan air.

Tuang ke dalam wajan.

Masak hingga saus mulai mengental.

4. Campurkan Chikuwa

Masukkan chikuwa yang telah digoreng.

Aduk hingga seluruh permukaan chikuwa terbalut saus secara merata.

Masak beberapa saat hingga bumbu meresap.

5. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat.

Taburi tambahan wijen atau irisan daun bawang jika diinginkan.

Goreng chikuwa hingga permukaannya sedikit kecokelatan agar teksturnya lebih kenyal dan mampu menyerap saus dengan baik. Masak saus menggunakan api kecil supaya madu tidak mudah gosong dan rasa bumbu tetap seimbang.