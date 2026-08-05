Rempahnya Berasa! Resep Chicken Pho Rumahan: Kuah Harum, Gurih, dan Menghangatkan

JawaPos.com - Chicken Pho adalah salah satu hidangan Vietnam yang paling populer karena rasanya ringan, segar, tapi tetap kaya. Kuahnya bening namun penuh aroma rempah, tekstur mie berasnya lembut, dan topping segarnya menambah kesempurnaan dalam satu mangkuk.

Hidangan ini cocok disajikan saat cuaca dingin, saat sedang kurang fit, atau ketika kamu ingin comfort food yang menenangkan perut tanpa rasa bersalah.

Resep ini terinspirasi dari unggahan kreator kuliner Instagram @sadias_haq, yang membagikan cara membuat Chicken Pho sederhana namun tetap otentik.

Perpaduan ayam yang direbus perlahan bersama bawang, jahe, dan rempah khas seperti kayu manis, bunga lawang, dan ketumbar membuat kaldu terasa hangat dan aromatik. Walaupun prosesnya cukup sederhana, hasil kuahnya tetap terasa seperti dari restoran Vietnam.

Kenapa Chicken Pho cocok untuk menu harian? karena rasanya yang segar dan ringan, ini cocok untuk makan malam tanpa rasa enek. Bahannya juga simpel, semua bisa ditemukan di pasar atau supermarket. Selain itu hidangan ini menyehatkan, kuah kaldunya tinggi nutrisi dan bumbunya juga alami.

Rasanya yang kompleks karena penggunaan rempah yang ditumis hingga harum membuatnya juga digemari. Cocok untuk meal prep, tinggal panaskan kuah dan rebus mie saat ingin makan.

Bahan-Bahan Chicken Pho

Dilansir dari resep @sadias_haq, berikut daftar bahan lengkapnya:

Bahan Utama

1 ekor ayam utuh (atau bagian pilihan)

1 batang kayu manis

2-3 bunga lawang (star anise)

1 sdt ketumbar utuh

1 bawang bombay (belah dua)

1 ruas jahe (iris)

2 batang daun bawang

2 kubus kaldu ayam

1,5 L air

Fish sauce secukupnya

1 sdt garam

1 sdt gula

200 g mie beras (rice noodles)

Untuk Garnish

Daun bawang iris

Daun ket cilantro / ketumbar segar

Irisan bawang bombay (rendam air dingin)

Cabai merah segar iris

Cara Membuat Chicken Pho

1. Sangrai biji ketumbar, kayu manis, dan bunga lawang dalam wajan tanpa minyak hingga harum.

2. Masukkan rempah yang sudah disangrai ke panci besar bersama bawang bombay, irisan jahe, dan daun bawang.

3. Tambahkan ayam dan 1,5 liter air, lalu didihkan.

4. Tambahkan kaldu kubus, buang busa-busa yang mengapung agar kuah tetap bening, dan rebus 45 menit.

5. Angkat ayam, suwir dagingnya, dan sisihkan.

6. Bumbui kuah dengan fish sauce, garam, dan gula. Rebus kembali 15 menit agar rempah semakin meresap.

7. Rebus mie beras di panci terpisah, lalu bilas air dingin agar tidak lengket.

8. Siapkan mangkuk: masukkan mie, tambahkan suwiran ayam.

9. Siram kuah panas di atasnya, lalu beri garnish daun bawang, ketumbar, bawang iris, dan cabai.