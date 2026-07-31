Resep Spicy Wings ala Firhan MasterChef, Sayap Ayam Pedas dengan Bumbu Meresap

JawaPos.com – Bagi pecinta makanan pedas, Spicy Wings adalah salah satu camilan yang tak pernah gagal menggugah selera. Sayap ayam yang crispy di luar, juicy di dalam, berpadu dengan bumbu marinasi pedas yang meresap sempurna, menjadikan hidangan ini pilihan favorit banyak orang.

Kini, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan resep spesial dari Firhan MasterChef, seorang koki berbakat yang dikenal dengan kreasi masakannya yang kaya rasa dan praktis.

Menurut Firhan, rahasia kelezatan Spicy Wings terletak pada proses marinasi yang tepat dan penggunaan bumbu berkualitas. Marinasi yang cukup akan membuat daging ayam lebih empuk dan bumbunya meresap sempurna.

Selain itu, penggunaan saus pedas dengan perpaduan manis, asam, dan gurih akan menciptakan keseimbangan rasa yang sempurna.

Untuk membuat Spicy Wings ala Firhan MasterChef, berikut adalah bahan-bahan yang perlu disiapkan:

Bahan:

800 gram sayap ayam

5 siung bawang putih, dihaluskan (ulek atau blender)

2 sendok teh kaldu bubuk