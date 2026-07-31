10 Menit! Resep Dendeng Sosis Batokok ala Martin Praja, Solusi Bekal Cepat Namun Tetap Lezat

Dendeng Sosis Batokok ala Martin Praja. (Instagram @martinpraja)
JawaPos.com - Bagi Anda yang sering terburu-buru di pagi hari dan membutuhkan bekal praktis, Dendeng Sosis Batokok ala Martin Praja bisa menjadi solusi terbaik! Dengan waktu memasak hanya 10 menit, Anda sudah bisa menikmati hidangan lezat yang kaya rasa dan pastinya menggugah selera.
Sebagai seorang chef dan food content creator, Martin Praja selalu menghadirkan resep yang praktis namun tetap enak. Salah satunya adalah Dendeng Sosis Batokok, yang merupakan kreasi unik dari sajian dendeng batokok khas Minang, tetapi dibuat lebih simpel menggunakan sosis. Tak hanya cepat dibuat, hidangan ini juga cocok untuk bekal sekolah, kantor, atau makan siang di rumah.
Keistimewaan resep ini terletak pada proses batokok yang membuat bumbu lebih meresap. Ditambah dengan perpaduan bumbu pedas, gurih, dan manis, hidangan ini terasa sangat nikmat meskipun dibuat dalam waktu singkat.
Selain itu, penggunaan sosis sebagai pengganti daging sapi membuat resep ini lebih ekonomis dan mudah diolah tanpa perlu proses panjang seperti dendeng daging pada umumnya.
Untuk membuat Dendeng Sosis Batokok ala Martin Praja, berikut bahan yang harus disiapkan:
Bahan-Bahan:
4 buah cabai merah besar
4 buah bawang merah
10 buah cabai rawit
Jeruk nipis
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