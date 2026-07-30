Resep Tongkol Jagung Sambel Geprek ala Firhan MasterChef, Jadi Menu Lezat dan Praktis!

Resep Tongkol Jagung Sambel Geprek ala Firhan MasterChef. (instagram @firhanmci6)
JawaPos.com - Salah satu menu yang kini tengah menjadi favorit banyak orang adalah Tongkol Jagung Sambel Geprek ala Firhan MasterChef.
Menu ini tidak hanya lezat, tetapi juga praktis dibuat, kaya gizi, dan memiliki rasa pedas yang pas untuk menambah selera makan setelah seharian berpuasa.
Perpaduan ikan tongkol yang kaya protein, jagung manis yang memberikan cita rasa gurih, serta sambal geprek yang pedasnya menggigit, menjadikan hidangan ini sempurna untuk mengembalikan energi setelah seharian berpuasa atau sebagai menu sahur yang mengenyangkan.
Menurut Firhan, resep ini memiliki keunggulan dari segi rasa dan tekstur. Ikan tongkol yang memiliki daging padat dan gurih berpadu dengan manisnya jagung serta kepedasan sambal geprek, menciptakan harmoni rasa yang memanjakan lidah.
Selain itu, menu ini juga mudah dibuat dan tidak memerlukan banyak bahan, sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin memasak dengan cepat dan praktis selama bulan Ramadhan.
Resep TONGKOL JAGUNG SAMBEL GEPREK ala Firhan MasterChef
Berikut adalah bahan-bahan dan langkah-langkah pembuatan TONGKOL JAGUNG SAMBEL GEPREK yang bisa Anda coba di rumah:
Bahan-Bahan:
· 500 gram tongkol pindang; 1 buah jagung manis
· 50 ml air; 1 sendok teh kaldu bubuk
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