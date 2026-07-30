Resep Tumis Buncis Bawang Putih ala Chef Devina Hermawan Sehat dan Praktis!

JawaPos.com - Hidangan ini tidak hanya praktis, tetapi juga kaya akan serat dan nutrisi yang baik untuk tubuh. Chef Devina Hermawan, yang dikenal dengan berbagai resep masakan simpel dan lezat, membagikan resep Tumis Buncis Bawang Putih di kanal Youtube.

Dengan bahan-bahan sederhana dan cara memasak yang mudah, hidangan ini sangat cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan makanan sehat tanpa harus repot di dapur.

Buncis merupakan salah satu sayuran yang kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan yang baik untuk pencernaan serta daya tahan tubuh.

Dipadukan dengan bawang putih yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, seperti meningkatkan sistem imun dan melawan infeksi, hidangan ini menjadi pilihan tepat untuk dinikmati saat Ramadan.

Tak hanya sehat, rasa gurih dari bawang putih yang ditumis dengan buncis akan memberikan cita rasa yang lezat dan menggugah selera. Apalagi, tumisan ini bisa disajikan dengan nasi hangat dan lauk lainnya untuk menu buka puasa atau sebagai pilihan praktis saat sahur.

Resep Tumis Buncis Bawang Putih ala Chef Devina Hermawan

Berikut adalah resep Tumis Buncis Bawang Putih ala Chef Devina Hermawan yang bisa Anda coba di rumah.

Resep Tumis Buncis Bawang Putih (Untuk 4 Porsi)

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