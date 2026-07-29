Resep Mie kuah Jeletot Ala Firhan Jadi Comfort Food Sempurna Saat Hujan

JawaPos.com - Mie kuah atau mie rebus kerap menjadi pilihan makanan favorit masyarakat saat hujan turun. Kehangatan kuahnya yang gurih dianggap mampu menghadirkan kenyamanan di tengah cuaca dingin.

Selain itu, penyajiannya yang cepat dan praktis menjadikan mie kuah solusi ideal ketika malas keluar rumah untuk mencari makanan.

Menurut para penggemar kuliner, mie kuah menawarkan berbagai macam topping tambahan seperti telur, bakso, hingga sayuran segar, yang tidak hanya menambah kelezatan tetapi juga kandungan gizi.

Kombinasi kuah panas dan bumbu rempah yang kaya memberikan sensasi hangat yang menenangkan tubuh, sekaligus menggugah selera makan.

Dalam suasana hujan seperti ini, Firhan, seorang finalis Master Chef, membagikan resep mie kuah jeletot andalannya. Mie kuah jeletot ini memiliki cita rasa seblak yang pedas dan gurih.

Untuk membuat mie kuah jeletot ala Firhan, pertama-tama siapkan bahan-bahan berikut:

Bahan-bahan:

1 bungkus mie telur (rebus setengah matang)

1 ikat sawi hijau