Resep Tekwan Ikan Tenggiri, Mampu Hangatkan Tubuh, Gurih, dan Cocok Dimakan Saat Hujan

Potret tekwan ikan tengiri khas Palembang yang gurih rempah. (Sumber: instagram.com/@firhanmci6)
JawaPos.com - Saat cuaca dingin dan hujan turun hampir setiap hari, makanan berkuah selalu terasa lebih menggoda. Salah satu hidangan yang pas disantap dalam kondisi seperti ini adalah tekwan ikan tenggiri. Kuliner khas Palembang ini terkenal dengan kuahnya yang bening namun kaya rasa, dipadukan dengan isian ikan yang kenyal dan gurih.
Tekwan bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga memberikan sensasi hangat yang menenangkan. Resep dari @firhanmci6 ini menjadi perhatian karena porsinya besar, bahan lengkap, dan rasanya dijamin “worth it” untuk dimasak di rumah, apalagi jika disantap bersama keluarga.
Tekwan merupakan makanan tradisional asal Palembang yang mirip dengan pempek, tetapi disajikan dalam bentuk bola-bola kecil ikan dengan kuah kaldu udang atau ikan. Perbedaan utama tekwan terletak pada kuahnya yang ringan, aromatik, dan sarat rempah.
Isian tekwan biasanya terbuat dari ikan tenggiri giling yang dicampur sagu tani, menghasilkan tekstur kenyal namun tetap lembut. Kuahnya diberi jamur kuping, bengkuang, serta bumbu khas yang membuat rasanya gurih dan sedikit manis alami.
Bahan Utama Tekwan Ikan Tenggiri
Bahan Tekwan:
500 gram daging ikan tenggiri giling (dingin)
½ butir telur
2 sdt penyedap
1 sdt kaldu bubuk
2½ sdt garam
3 sdt gula
220 ml air
300 gram sagu tani (ditambahkan bertahap)
Bahan Isi Kuah:
1 buah bengkuang kecil, iris
300 gram jamur kuping
2 liter air
Sedap malam secukupnya
Garam, lada, dan penyedap
Dashi instan (opsional)
Cara Membuat Tekwan Ikan Tenggiri
1. Campurkan ikan tenggiri giling dengan telur, air, dan bumbu. Aduk hingga halus dan tercampur rata.
2. Masukkan sagu tani secara bertahap sambil diaduk hingga adonan bisa dibentuk.
3. Bentuk adonan menjadi bulatan kecil menggunakan sendok.
4. Rebus dalam air mendidih hingga tekwan mengapung, angkat dan sisihkan.
5. Rebus air kuah, masukkan bumbu halus, jamur kuping, dan bengkuang.
6. Masukkan tekwan, bumbui garam, lada, dan penyedap sesuai selera.
7. Tambahkan daun bawang dan seledri sebelum disajikan.
8. Sajikan hangat dengan perasan jeruk limau.
Ciri khas tekwan terletak pada bumbu kuahnya. Resep ini menggunakan bawang putih, cengkeh, bunga pala, pekak, bubuk kayu manis, serta ebi kering yang dihaluskan. Kombinasi ini menghasilkan aroma khas yang kuat namun tetap seimbang, tidak terlalu tajam.
Penggunaan ebi kering yang diblender halus menjadi kunci rasa gurih alami pada kuah, membuat tekwan terasa lebih “dalam” tanpa perlu terlalu banyak penyedap tambahan.
Tekwan ikan tenggiri memiliki tekstur kenyal yang lembut, tidak keras, dan terasa segar karena menggunakan ikan dingin. Kuahnya bening tetapi kaya rasa, dengan aroma rempah yang langsung tercium sejak disajikan.
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