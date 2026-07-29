Resep Chicken Cabbage Glass Noodles, Jadi Sup Ayam Satu Panci yang Hangat dan Comforting

Resep ini dibagikan oleh @cook.n.plate, yang menggambarkan hidangan ini sebagai one-pot comfort food, cukup satu panci, satu proses, dan hasilnya adalah sup yang cocok dinikmati setelah hari panjang. Hidangan ini juga cocok untuk siapa saja yang ingin makanan rumahan yang tidak terlalu berat, tetapi tetap mengenyangkan dan menenangkan.

Cara Memasak Chicken Cabbage Glass Noodles

1. Marinasi ayam

Campurkan potongan ayam dengan kecap asin dan minyak wijen. Aduk hingga rata, lalu diamkan selama 10-15 menit agar bumbu meresap ringan ke dalam daging ayam.

2. Siapkan panci dan tumisan dasar

Panaskan panci, lalu masukkan bawang putih cincang dan jahe. Tumis sebentar hingga aromanya keluar, tanpa perlu minyak berlebihan.

3. Masukkan ayam

Masukkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam panci. Aduk sebentar hingga bagian luar ayam berubah warna dan aromanya keluar.

4. Tambahkan air dan buat kaldu

Tuangkan air hingga ayam terendam. Masak dengan api sedang hingga mendidih, lalu kecilkan api dan biarkan ayam matang perlahan agar kaldunya keluar maksimal.

5. Bumbui kuah

Tambahkan garam, lada putih, dan kaldu ayam bubuk secukupnya. Aduk perlahan dan koreksi rasa. Pastikan rasanya ringan dan tidak terlalu asin.

6. Masukkan sawi putih

Masukkan sawi putih yang sudah dipotong besar. Masak hingga sawi layu dan mengeluarkan rasa manis alaminya ke dalam kuah.

7. Masukkan sohun

Masukkan sohun ke dalam panci. Jangan langsung diangkat biarkan sohun terendam dan menyerap kuah secara perlahan hingga teksturnya lembut dan silky.

8. Tes tekstur dan rasa akhir

Setelah sohun lunak, cicipi kembali kuahnya. Sesuaikan rasa jika diperlukan, tetapi tetap jaga agar rasanya ringan dan bersih.

9. Sajikan

Angkat sup dan sajikan hangat. Taburi dengan daun bawang iris dan bawang putih goreng sebagai pelengkap.