Resep Chicken Cabbage Glass Noodles, Jadi Sup Ayam Satu Panci yang Hangat dan Comforting

Potret chicken cabbage glass noodles, sup ayam satu panci dengan sawi putih. (Instagram.com/@cook.n.plate)
JawaPos.com - Chicken Cabbage Glass Noodles merupakan salah satu hidangan sup ayam sederhana yang menonjolkan rasa alami dari bahan-bahannya.
Tanpa bumbu yang kompleks, menu ini justru menghadirkan kehangatan dan kenyamanan lewat kuah bening yang ringan, gurih, dan sedikit manis dari sawi putih.
Resep ini dibagikan oleh @cook.n.plate, yang menggambarkan hidangan ini sebagai one-pot comfort food, cukup satu panci, satu proses, dan hasilnya adalah sup yang cocok dinikmati setelah hari panjang. Hidangan ini juga cocok untuk siapa saja yang ingin makanan rumahan yang tidak terlalu berat, tetapi tetap mengenyangkan dan menenangkan.
Rasa manis utama pada sup ini bukan berasal dari gula, melainkan dari sawi putih (Chinese cabbage). Disarankan memilih sawi putih dengan bagian tengah berwarna kekuningan karena rasanya lebih manis ketika dimasak.
Sawi putih yang dimasak perlahan bersama ayam akan mengeluarkan sari alami yang menyatu dengan kaldu ayam. Inilah yang membuat kuah terasa ringan namun tetap “penuh”, meskipun tanpa tambahan bumbu berlebihan.
Bahan-bahan Chicken Cabbage Glass Noodles
½ ekor ayam kampung, potong-potong
½ buah sawi putih
3-5 iris jahe
2 sdm bawang putih cincang
Sohun
Marinasi Ayam
2 sdm kecap asin
1 sdm minyak wijen
Seasoning
Kaldu ayam bubuk secukupnya
Garam secukupnya
Lada putih secukupnya
Garnish
Daun bawang iris
Bawang putih goreng
Cara Memasak Chicken Cabbage Glass Noodles
1. Marinasi ayam
Campurkan potongan ayam dengan kecap asin dan minyak wijen. Aduk hingga rata, lalu diamkan selama 10-15 menit agar bumbu meresap ringan ke dalam daging ayam.
2. Siapkan panci dan tumisan dasar
Panaskan panci, lalu masukkan bawang putih cincang dan jahe. Tumis sebentar hingga aromanya keluar, tanpa perlu minyak berlebihan.
3. Masukkan ayam
Masukkan ayam yang sudah dimarinasi ke dalam panci. Aduk sebentar hingga bagian luar ayam berubah warna dan aromanya keluar.
4. Tambahkan air dan buat kaldu
Tuangkan air hingga ayam terendam. Masak dengan api sedang hingga mendidih, lalu kecilkan api dan biarkan ayam matang perlahan agar kaldunya keluar maksimal.
5. Bumbui kuah
Tambahkan garam, lada putih, dan kaldu ayam bubuk secukupnya. Aduk perlahan dan koreksi rasa. Pastikan rasanya ringan dan tidak terlalu asin.
6. Masukkan sawi putih
Masukkan sawi putih yang sudah dipotong besar. Masak hingga sawi layu dan mengeluarkan rasa manis alaminya ke dalam kuah.
7. Masukkan sohun
Masukkan sohun ke dalam panci. Jangan langsung diangkat biarkan sohun terendam dan menyerap kuah secara perlahan hingga teksturnya lembut dan silky.
8. Tes tekstur dan rasa akhir
Setelah sohun lunak, cicipi kembali kuahnya. Sesuaikan rasa jika diperlukan, tetapi tetap jaga agar rasanya ringan dan bersih.
9. Sajikan
Angkat sup dan sajikan hangat. Taburi dengan daun bawang iris dan bawang putih goreng sebagai pelengkap.
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