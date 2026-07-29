Resep Chicken Fingers Garlic Mayo Sauce, Dijamin Renyah di Luar, Creamy Nagih di Dalam

Potret chicken fingers garlic mayo sauce yang creamy, crispy, dan nagih. (Instagram.com/@adelscooking)
JawaPos.com - Chicken fingers selalu jadi menu favorit semua umur. Teksturnya renyah, rasanya gurih, dan mudah disantap kapan saja. Namun, ketika dipadukan dengan garlic mayo sauce yang creamy dan segar, level kenikmatannya langsung naik beberapa tingkat. Inilah yang membuat Chicken Fingers Garlic Mayo Sauce begitu digemari.
Resep ini dibagikan oleh @adelscooking, dengan konsep ayam crispy berbalut breadcrumb yang renyah, lalu disajikan bersama saus mayo bawang putih yang asam segar dan creamy. Cocok dijadikan camilan keluarga, menu bekal, hingga ide jualan rumahan karena rasanya aman di lidah siapa pun.
Chicken fingers menggunakan dada ayam fillet yang dipotong memanjang, sehingga mudah dimarinasi dan cepat matang. Teknik pelapisan berlapis membuat bagian luar renyah, sementara bagian dalam tetap juicy.
Tambahan garlic mayo sauce memberikan kontras rasa yang pas: gurih dari ayam, creamy dari mayo, dan segar dari lemon. Kombinasi ini membuat chicken fingers tidak terasa kering atau membosankan meskipun dimakan tanpa nasi.
Bahan-bahan Chicken Fingers Garlic Mayo Sauce
Bahan Ayam:
Fillet dada ayam, potong memanjang
2 sdm tepung terigu
1 sdt garam
1 sdt lada bubuk
1 sdt bumbu gohyong
2 sdt paprika bubuk
1 sdt gula pasir
2 sdt kaldu jamur
1 butir telur
2 sdm air lemon
Bahan Coating:
Tepung terigu secukupnya
Telur, kocok lepas
Breadcrumbs secukupnya
Bahan Garlic Mayo Sauce:
4 sdm mayonnaise
1 sdm bubuk bawang putih
2 sdm air lemon
¼ sdt lada bubuk
Kaldu jamur secukupnya
Air secukupnya (untuk mengatur kekentalan)
Garnish:
Keju parmesan parut
Parsley cincang
Cara Membuat Chicken Fingers Garlic Mayo Sauce
1. Siapkan ayam
Potong dada ayam memanjang dengan ukuran seragam agar matang merata.
2. Bumbui ayam
Masukkan ayam ke dalam wadah, tambahkan tepung terigu, garam, lada, bumbu gohyong, paprika bubuk, gula, dan kaldu jamur.
3. Tambahkan bahan cair
Masukkan telur dan air lemon, lalu aduk hingga semua ayam terlapisi bumbu dengan rata.
4. Diamkan marinasi
Diamkan ayam selama 20-30 menit agar bumbu meresap dan rasa lebih kuat.
4. Siapkan bahan coating
Siapkan tiga wadah terpisah: tepung terigu, telur kocok, dan breadcrumbs.
5. Balur ayam
Gulingkan ayam ke tepung terigu, celupkan ke telur, lalu balur breadcrumbs hingga menempel sempurna.
6. Panaskan minyak
Panaskan minyak dengan api sedang. Pastikan minyak cukup banyak agar ayam bisa terendam sebagian.
7. Goreng ayam
Goreng chicken fingers hingga berwarna keemasan dan renyah. Angkat dan tiriskan.
8. Campur bahan saus
Dalam mangkuk, campurkan mayonnaise, bubuk bawang putih, air lemon, lada bubuk, dan kaldu jamur.
9. Atur kekentalan
Tambahkan sedikit air hingga saus mencapai tekstur creamy yang diinginkan.
10. Koreksi rasa
Aduk rata dan cicipi. Sesuaikan rasa asam, gurih, dan creamy sesuai selera.
11. Penyajian
Susun chicken fingers di piring saji. Siram atau sajikan bersama garlic mayo sauce sebagai cocolan. Taburi dengan keju parmesan dan parsley untuk aroma dan rasa yang lebih kaya.
Tips Supaya Makin Sukses
- Gunakan breadcrumbs kasar untuk hasil lebih crunchy.
- Goreng dengan api sedang agar ayam matang hingga ke dalam.
- Jika ingin lebih ringan, saus bisa dibuat lebih encer.
- Sajikan selagi hangat untuk tekstur terbaik.
Chicken Fingers Garlic Mayo Sauce adalah menu yang sulit ditolak. Renyah di luar, juicy di dalam, dan saus creamy bawang putih yang nagih membuatnya cocok untuk segala suasana. “Crispy parah, creamy-nya keterlaluan!” dikutip dari @adelscooking. Tak heran kalau resep dari @adelscooking ini jadi favorit keluarga, dari anak sampai orang dewasa.
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