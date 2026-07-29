Resep Chicken Fingers Garlic Mayo Sauce, Dijamin Renyah di Luar, Creamy Nagih di Dalam

JawaPos.com - Chicken fingers selalu jadi menu favorit semua umur. Teksturnya renyah, rasanya gurih, dan mudah disantap kapan saja. Namun, ketika dipadukan dengan garlic mayo sauce yang creamy dan segar, level kenikmatannya langsung naik beberapa tingkat. Inilah yang membuat Chicken Fingers Garlic Mayo Sauce begitu digemari.

Resep ini dibagikan oleh @adelscooking, dengan konsep ayam crispy berbalut breadcrumb yang renyah, lalu disajikan bersama saus mayo bawang putih yang asam segar dan creamy. Cocok dijadikan camilan keluarga, menu bekal, hingga ide jualan rumahan karena rasanya aman di lidah siapa pun.

Chicken fingers menggunakan dada ayam fillet yang dipotong memanjang, sehingga mudah dimarinasi dan cepat matang. Teknik pelapisan berlapis membuat bagian luar renyah, sementara bagian dalam tetap juicy.

Tambahan garlic mayo sauce memberikan kontras rasa yang pas: gurih dari ayam, creamy dari mayo, dan segar dari lemon. Kombinasi ini membuat chicken fingers tidak terasa kering atau membosankan meskipun dimakan tanpa nasi.

Bahan-bahan Chicken Fingers Garlic Mayo Sauce

Bahan Ayam:

Fillet dada ayam, potong memanjang

2 sdm tepung terigu

1 sdt garam

1 sdt lada bubuk

1 sdt bumbu gohyong

2 sdt paprika bubuk

1 sdt gula pasir

2 sdt kaldu jamur

1 butir telur

2 sdm air lemon

Bahan Coating:

Tepung terigu secukupnya

Telur, kocok lepas

Breadcrumbs secukupnya

Bahan Garlic Mayo Sauce:

4 sdm mayonnaise

1 sdm bubuk bawang putih

2 sdm air lemon

¼ sdt lada bubuk

Kaldu jamur secukupnya

Air secukupnya (untuk mengatur kekentalan)

Garnish:

Keju parmesan parut

Parsley cincang

Cara Membuat Chicken Fingers Garlic Mayo Sauce

1. Siapkan ayam

Potong dada ayam memanjang dengan ukuran seragam agar matang merata.

2. Bumbui ayam

Masukkan ayam ke dalam wadah, tambahkan tepung terigu, garam, lada, bumbu gohyong, paprika bubuk, gula, dan kaldu jamur.

3. Tambahkan bahan cair

Masukkan telur dan air lemon, lalu aduk hingga semua ayam terlapisi bumbu dengan rata.

4. Diamkan marinasi

Diamkan ayam selama 20-30 menit agar bumbu meresap dan rasa lebih kuat.

4. Siapkan bahan coating

Siapkan tiga wadah terpisah: tepung terigu, telur kocok, dan breadcrumbs.

5. Balur ayam

Gulingkan ayam ke tepung terigu, celupkan ke telur, lalu balur breadcrumbs hingga menempel sempurna.

6. Panaskan minyak

Panaskan minyak dengan api sedang. Pastikan minyak cukup banyak agar ayam bisa terendam sebagian.

7. Goreng ayam

Goreng chicken fingers hingga berwarna keemasan dan renyah. Angkat dan tiriskan.

8. Campur bahan saus

Dalam mangkuk, campurkan mayonnaise, bubuk bawang putih, air lemon, lada bubuk, dan kaldu jamur.

9. Atur kekentalan

Tambahkan sedikit air hingga saus mencapai tekstur creamy yang diinginkan.

10. Koreksi rasa

Aduk rata dan cicipi. Sesuaikan rasa asam, gurih, dan creamy sesuai selera.

11. Penyajian

Susun chicken fingers di piring saji. Siram atau sajikan bersama garlic mayo sauce sebagai cocolan. Taburi dengan keju parmesan dan parsley untuk aroma dan rasa yang lebih kaya.

Tips Supaya Makin Sukses

- Gunakan breadcrumbs kasar untuk hasil lebih crunchy.

- Goreng dengan api sedang agar ayam matang hingga ke dalam.

- Jika ingin lebih ringan, saus bisa dibuat lebih encer.

- Sajikan selagi hangat untuk tekstur terbaik.