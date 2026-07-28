Resep Nasi Tim Ayam Jamur ala Chef Devina Hermawan, Solusi Hemat agar Nasi Tidak Terbuang!

JawaPos.com - Membuang nasi sisa seringkali menjadi kebiasaan yang tidak disadari, padahal ada banyak cara untuk mengolahnya kembali menjadi hidangan lezat.

Chef Devina Hermawan di kanal Youtube-nya, kembali menghadirkan solusi praktis dan lezat melalui resep Nasi Tim Ayam Jamur, yang tak hanya mudah dibuat, tetapi juga cocok untuk menu sehari-hari.

Dalam video yang ia bagikan, Chef Devina menjelaskan bahwa nasi yang sudah menginap semalam masih bisa diolah menjadi hidangan yang gurih dan lembut. "Daripada terbuang, kita bisa memanfaatkan nasi kemarin untuk membuat nasi tim yang enak dan bergizi," ujarnya.

Resep ini menggunakan bahan sederhana seperti ayam cincang, jamur, bawang putih, kecap asin, dan minyak wijen untuk memberikan cita rasa khas yang lezat.

Selain itu, proses memasaknya cukup mudah, cukup dengan mengukus nasi bersama tumisan ayam jamur hingga menyatu dengan sempurna. Berikut adalah bahan dan langkah membuatnya!

Resep Nasi Tim Ayam Jamur (5-6 Porsi)

Bahan Utama:

· 400 gram paha ayam fillet, potong dadu

· 130 gram jamur merang atau 6 buah jamur shiitake