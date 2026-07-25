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Rabbany Wanadriani
Minggu, 26 Juli 2026 | 03.10 WIB

Bisa Jadi Sajian Dadakan! Resep Mie Goreng Kampung ala Chef Rudy Bikin Ketagihan

ilustrasi mie goreng kampung. ( Tangkapan layar Youtube/ Rudy dan Sahabat TV) - Image

ilustrasi mie goreng kampung. ( Tangkapan layar Youtube/ Rudy dan Sahabat TV)

JawaPos.com – Berikut ini artikel mengenai resep mie goreng kampung ala Chef Rudy, menu rumahan lezat.

Hidangan berbahan dasar mie begitu digemari oleh banyak orang.

Ada beragam ide olahan mie menggugah selera cocok dijadikan menu sahur dan buka puasa, salah satunya mie goreng kampung ala Chef Rudy Choirudin.

Dengan bahan-bahan sederhana, yuk coba recook dan perhatikan cara membuatnya di bawah ini.

Selamat mencoba!

Bahan 1: aduk hingga rata

- 500 g mie kuning basah

- 4 sdm kecap manis

Bahan 2: haluskan

- 4 siung bawang putih

Editor: Hanny Suwindari
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