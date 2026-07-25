Resep Martabak Rendang Ala Chef Rudy Choirudin, Simpel Cukup 3 Langkah!

Martabak rendang ala Chef Rudy Choirudin (YouTube Galeri Rasa Channel)
JawaPos.com - Gorengan biasanya menjadi salah satu takjil favorit ketika berbuka puasa. Daripada bikin gorengan biasa resep martabak rendang ala Chef Rudy Choirudin ini bisa menjadi pilihan.
Resep martabak rendang ini cukup simpel hanya perlu tiga langkah saja, jadi tidak banyak makan waktu ketika memasak.
Salah satu syaratnya tentu saja harus sudah tersedia rendang sebagai isian martabak. Rendang dapat dibuat sendiri ataupun beli rendang yang sudah jadi.
Berikut resep martabak rendang simpel ala Chef Rudy Choirudin yang dilansir dari kanal YouTube Galeri Rasa Channel.
BAHAN 1
150 g rendang chopper beserta bumbunya
6 batang daun bawang dirajang
6 butir telur ayam
1 sdt garam
1 sdt kaldu jamur
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