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Dhiaz Asihing Pamartany
Minggu, 26 Juli 2026 | 02.55 WIB

Resep Singkong Goreng Merekah ala Chef Rudy Choirudin yang Super Crispy, Garing dan Lembut!

Resep singkong goreng merekah (YouTube Galeri Rasa Channel) - Image

Resep singkong goreng merekah (YouTube Galeri Rasa Channel)

JawaPos.com - Resep singkong goreng merekah ini tentu saja tidak kalah enak dengan yang dijual tukang gorengan.

Bikin singkong goreng crispy sendiri di rumah tentu lebih baik karena dapat memilih bahan yang sesuai dan menakar minyak yang pas.

Meski terlihat mudah, tidak semua orang dapat membuat singkong goreng yang tepat. Ada tips khusus yang harus diketahui agar singkong dapat merekah, super crispy, garis namun tetap lembut.

Chef Rudy Choirudin telah membagikan resep singkong goreng yang praktis, tapi rasanya super lezat.

Berikut resep singkong goreng merekah yang super crispy, garing dan lembut sebagaimana dilansir dari YouTube Galeri Rasa Channel.

BAHAN

1500 g singkong potong 6 cm bulat kupas kulitnya, cuci bersih

2½ air

1½ sdm garam

1 sdt kaldu jamur

Editor: Hanny Suwindari
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