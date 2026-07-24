Resep Garlic Parmesan Chicken Legs, Ayam Panggang Gurih dengan Balutan Mentega dan Keju Parmesan

JawaPos.com - Jika bosan dengan olahan ayam yang itu-itu saja, Garlic Parmesan Chicken Legs bisa menjadi menu spesial yang layak dicoba.

Perpaduan paha bawah ayam yang juicy, bumbu rempah sederhana, mentega, dan keju parmesan menghasilkan cita rasa gurih yang kaya dengan aroma bawang putih yang menggugah selera.

Dilansir dari Instagram @courtneys_bites, rresep ini sangat praktis karena hanya menggunakan beberapa bahan utama. Cocok disajikan sebagai menu makan siang, makan malam, hingga hidangan saat berkumpul bersama keluarga.

Greek yogurt membantu bumbu menempel lebih baik sekaligus membuat tekstur daging ayam tetap lembut dan juicy setelah dimasak. Sementara itu, mentega dan keju parmesan memberikan rasa gurih yang creamy dengan aroma yang semakin harum saat dipanggang.

Resep ini juga tidak memerlukan banyak langkah sehingga cocok bagi pemula yang ingin membuat hidangan ala restoran di rumah.

Bahan-Bahan

6 paha bawah ayam

1½ sdm Greek yogurt

1 sdt garam

1 sdt bawang putih bubuk

2 sdt paprika bubuk

2 sdt bawang bombai bubuk (onion granules)

½ sdt lada hitam

3 sdm mentega

½ cangkir keju parmesan parut

Parsley segar cincang secukupnya

Cara Membuat Garlic Parmesan Chicken Legs

1. Marinasi Ayam

Campurkan Greek yogurt, garam, bawang putih bubuk, paprika, bawang bombai bubuk, dan lada hitam.

Lumuri seluruh permukaan ayam hingga rata.

Diamkan minimal 30 menit agar bumbu meresap.

2. Panggang Ayam

Susun ayam di atas loyang atau rak pemanggang.

Panggang dalam oven yang telah dipanaskan hingga ayam matang dan kulitnya mulai berwarna keemasan.

3. Siapkan Saus Mentega

Lelehkan mentega.

Campurkan dengan parsley cincang dan keju parmesan hingga rata.

4. Baluri Ayam

Setelah ayam matang, oles atau balurkan campuran mentega dan parmesan ke seluruh permukaan ayam.

Jika suka, panggang kembali selama beberapa menit agar keju sedikit meleleh dan semakin harum.

5. Sajikan

Sajikan Garlic Parmesan Chicken Legs selagi hangat dengan taburan parsley tambahan dan keju parmesan sesuai selera.

Marinasi ayam minimal selama 30 menit atau semalaman di dalam kulkas agar bumbu meresap lebih maksimal.

Panggang ayam hingga kulitnya kecokelatan untuk mendapatkan tekstur yang renyah di luar tetapi tetap juicy di dalam. Gunakan keju parmesan berkualitas agar rasa gurihnya lebih kuat, dan tambahkan mentega saat ayam masih panas supaya lebih mudah meresap ke permukaan ayam.