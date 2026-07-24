Resep Sticky Teriyaki Chicken Fried Rice, Ayam Teriyaki Juicy dengan Nasi Goreng Ala Restoran

JawaPos.com - Ingin menikmati hidangan ala restoran Jepang tanpa harus keluar rumah? Sticky Teriyaki Chicken Fried Rice bisa menjadi pilihan yang tepat.

Menu ini memadukan paha ayam yang juicy dengan saus teriyaki homemade yang kental dan mengilap, kemudian disajikan bersama nasi goreng berbumbu gurih serta bok choy yang lembut.

Dilansir dari Instagram @marisakapeal, resep ini menghadirkan perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit aroma wijen yang membuat setiap suapan terasa begitu nikmat. Cocok disajikan untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Berbeda dengan saus teriyaki instan, resep ini menggunakan campuran kecap asin, madu, gula merah, jus jeruk, dan jahe sehingga menghasilkan rasa yang lebih segar dan seimbang.

Ayam dimarinasi terlebih dahulu agar bumbu meresap hingga ke dalam daging, lalu dimasak bersama glaze hingga permukaannya menjadi lengket dan berkilau.

Sebagai pelengkap, nasi goreng dibuat menggunakan nasi dingin sehingga teksturnya tetap pera dan tidak mudah lembek saat ditumis.

Bahan-Bahan

Bahan Ayam

6-7 paha ayam tanpa tulang dan kulit

1 sdm minyak goreng

Bok choy secukupnya (opsional)

Bahan Marinasi

2 sdm kecap asin

1 sdm saus tiram

1 sdm mirin atau madu yang dicampur sedikit cuka beras

1 sdt minyak wijen

4 siung bawang putih, parut

1 sdm jahe parut

½ sdt lada hitam

Bahan Saus Teriyaki

¾ cangkir kecap asin rendah sodium

½ cangkir jus jeruk

3 sdm gula merah

2 sdm madu

2 sdm mirin atau cuka beras yang ditambah sedikit gula

1 sdm saus tiram

2 siung bawang putih, parut

2 sdt jahe parut

1 sdt minyak wijen

Wijen sangrai secukupnya

Irisan daun bawang