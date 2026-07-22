Dua Varian Sirup Floral Baru Diperkenalkan di FHI 2026, Ikuti Tren Minuman Global

JawaPos.com – Dua varian sirup floral baru, Cherry Blossom Syrup dan Elderflower Syrup, diperkenalkan dalam ajang Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Peluncuran tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan produk yang mengikuti tren minuman global sekaligus menyasar kebutuhan industri food and beverage (F&B) di Indonesia.

Peluncuran dilakukan oleh VOYA, produsen sirup lokal yang menghadirkan berbagai produk untuk pelaku usaha minuman. Perusahaan menyebut pengembangan varian baru ini didasarkan pada tren konsumen yang semakin mencari pengalaman baru melalui cita rasa minuman.

Director VOYA Diana Tjahjono mengatakan Cherry Blossom Syrup dan Elderflower Syrup merupakan hasil riset terhadap perkembangan tren minuman di pasar global.

"Produk yang kami hadirkan bukan hanya menawarkan rasa, tetapi juga pengalaman bagi penikmatnya. Kami ingin menginspirasi para pelaku usaha untuk menghadirkan kreasi minuman baru yang mampu menjawab kebutuhan pasar," ujar Diana.

Menurut dia, FHI 2026 dipilih sebagai lokasi peluncuran karena menjadi salah satu pameran industri makanan, minuman, hotel, restoran, dan kafe terbesar di Indonesia. Selama pameran, pengunjung dapat mengikuti sesi pencicipan produk, demonstrasi pembuatan minuman, serta berkonsultasi mengenai pengembangan menu.

Beverages Specialist VOYA Ignatius Pambudi mengatakan perusahaan saat ini memiliki lebih dari 100 varian produk yang terdiri atas sirup, powder, dan berbagai bahan minuman lainnya.

"Ragam produk kami meliputi varian kopi, teh, cokelat, matcha, herbal, hingga cita rasa khas Indonesia seperti kunyit asam, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen usaha F&B," jelas Ignatius.

Cherry Blossom Syrup memiliki karakter rasa floral yang ringan dan dapat dipadukan dengan teh maupun minuman berbasis buah. Sementara itu, Elderflower Syrup menawarkan cita rasa botanical yang segar sehingga dapat diaplikasikan pada berbagai jenis mocktail maupun cocktail.

Perusahaan juga menyatakan terus melakukan riset terhadap tren minuman global serta menghimpun masukan dari pelanggan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Saat ini, VOYA telah bekerja sama dengan ribuan mitra usaha di berbagai daerah dan memperluas jaringan distribusinya di Indonesia.