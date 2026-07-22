Resep Sticky Honey Chicken Noodles, Mi Udon Ayam Madu Gurih Manis yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Sedang mencari menu mi yang praktis tetapi rasanya seperti hidangan restoran? Sticky Honey Chicken Noodles bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba. Perpaduan ayam yang juicy, mi udon yang kenyal, serta saus madu bawang putih yang kental menghasilkan hidangan dengan cita rasa manis, gurih, dan sedikit umami yang bikin sulit berhenti makan.



Dilansir dari Instagram @marisakapeal, resep ini dapat disiapkan dalam waktu sekitar 30 menit. Cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga karena menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan proses memasaknya cukup sederhana.



Rahasia kelezatan hidangan ini terletak pada saus honey garlic yang melapisi setiap helai mi dan potongan ayam. Madu memberikan rasa manis alami yang berpadu sempurna dengan kecap asin, bawang putih, serta minyak wijen sehingga menghasilkan saus yang kaya rasa dan mengilap.



Mi udon yang kenyal juga mampu menyerap saus dengan baik, sementara tambahan wortel dan bawang bombai membuat teksturnya semakin beragam dan menyegarkan.



Bahan-Bahan

Bahan Ayam

4 paha ayam tanpa tulang dan tanpa kulit

1 sdm bawang putih bubuk

1 sdm bawang bombai bubuk

1 sdm paprika bubuk

1 sdm minyak zaitun



Bahan Saus

⅓ cangkir kecap asin rendah sodium

¼ cangkir madu

2 sdm gula merah

1 sdm mentega tawar

5-6 siung bawang putih, cincang halus

1 sdm cuka beras

3 sdm kecap asin pekat

1 sdm minyak wijen

½ sdm chili oil (opsional)

1 cangkir kaldu ayam



Larutan Pengental

2 sdm tepung maizena

1 sdm air atau kaldu ayam



Bahan Mi

270 gram mi udon

1 buah wortel, iris tipis memanjang

1 buah bawang bombai ukuran sedang, iris tipis

2-3 batang daun bawang, potong sekitar 2-3 cm



Pelengkap

Irisan daun bawang

Wijen sangrai

Cabai bubuk atau sriracha sesuai selera



Cara Membuat Sticky Honey Chicken Noodles

1. Marinasi Ayam

Lumuri paha ayam dengan bawang putih bubuk, bawang bombai bubuk, paprika bubuk, dan minyak zaitun.

Diamkan selama kurang lebih 30 menit agar bumbu meresap.

2. Rebus Mi

Masak mi udon sesuai petunjuk pada kemasan.

Tiriskan, bilas dengan air dingin, lalu sisihkan.

3. Masak Ayam

Panaskan sedikit minyak di atas wajan.

Masak ayam hingga kedua sisinya berwarna kecokelatan, tetapi belum matang sepenuhnya.

Angkat dan sisihkan.

4. Buat Saus

Pada wajan yang sama, lelehkan mentega lalu tumis bawang putih hingga harum.

Masukkan bawang bombai, wortel, dan daun bawang, lalu tumis sekitar 1-2 menit.

Tambahkan kecap asin, madu, gula merah, kecap asin pekat, minyak wijen, cuka beras, chili oil, dan kaldu ayam.

Masak hingga mendidih perlahan.

5. Tambahkan Larutan Maizena

Masukkan larutan maizena sambil terus diaduk hingga saus berubah menjadi lebih kental dan mengilap.

6. Campurkan Semua Bahan

Masukkan kembali ayam ke dalam saus hingga matang sempurna.

Tambahkan mi udon, lalu aduk hingga seluruh mi terbalut saus secara merata.

7. Sajikan

Taburi dengan daun bawang, wijen sangrai, dan cabai bubuk atau sriracha sesuai selera.

Sajikan selagi hangat.



Gunakan paha ayam karena teksturnya lebih juicy dibanding dada ayam sehingga tetap empuk setelah dimasak bersama saus. Jangan memasak saus terlalu lama setelah larutan maizena dimasukkan agar teksturnya tetap kental dan mengilap.