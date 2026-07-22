Resep Crispy Potato Rings, Camilan Kentang Renyah di Luar dan Lembut di Dalam

JawaPos.com - Kentang selalu menjadi bahan favorit untuk diolah menjadi berbagai camilan lezat. Salah satu kreasi yang sedang banyak dicoba adalah Crispy Potato Rings, camilan berbentuk cincin dengan tekstur renyah di bagian luar namun tetap lembut di bagian dalam. Rasanya gurih dan cocok dinikmati kapan saja, baik sebagai teman bersantai maupun camilan keluarga.

Dilansir dari Instagram @hulyatirfani, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah. Proses pembuatannya pun cukup praktis sehingga cocok untuk dicoba oleh pemula.

Camilan ini memiliki perpaduan tekstur yang menarik. Bagian luarnya menjadi renyah setelah digoreng, sementara bagian dalam tetap lembut berkat kentang yang dihaluskan. Tambahan keju parut membuat rasanya semakin gurih dan aroma kentangnya semakin menggugah selera.

Selain cocok dijadikan camilan sore, Crispy Potato Rings juga bisa disajikan sebagai pelengkap menu makan atau bekal anak karena bentuknya yang unik dan menarik.

Bahan-Bahan

3 buah kentang (sekitar 390 gram)

5 sdm tepung maizena

1½ sdm keju parut

½ sdt lada bubuk

½ sdt kaldu bubuk

⅓ sdt garam

½ sdt paprika bubuk (opsional)

Cara Membuat Crispy Potato Rings

1. Siapkan Kentang

Kupas kentang, lalu rebus atau kukus hingga benar-benar empuk.

Setelah matang, haluskan selagi masih hangat hingga tidak ada gumpalan.

2. Campurkan Bahan

Masukkan tepung maizena, keju parut, lada bubuk, kaldu bubuk, garam, dan paprika bubuk jika digunakan.

Aduk dan uleni hingga adonan tercampur rata dan mudah dibentuk.

3. Bentuk Cincin

Ambil secukupnya adonan, bulatkan lalu bentuk memanjang.

Satukan kedua ujungnya hingga membentuk cincin seperti donat kecil.

Lakukan hingga adonan habis.

4. Goreng

Panaskan minyak dengan api sedang.

Goreng potato rings hingga seluruh permukaannya berubah menjadi kuning keemasan dan renyah.

Angkat, lalu tiriskan.

5. Sajikan

Nikmati Crispy Potato Rings selagi hangat bersama saus sambal, saus tomat, mayones, atau saus keju sesuai selera.

Gunakan kentang yang bertekstur padat agar adonan tidak terlalu lembek. Setelah direbus, pastikan kentang tidak mengandung terlalu banyak air sehingga adonan mudah dibentuk.

Jangan menambahkan terlalu banyak tepung karena dapat membuat teksturnya menjadi keras. Saat menggoreng, gunakan minyak yang sudah benar-benar panas dengan api sedang agar bagian luar cepat renyah sementara bagian dalam tetap lembut.

Selain keju parut, adonan dapat ditambahkan daun bawang cincang, oregano, parsley kering, atau bubuk cabai agar cita rasanya semakin beragam. Jika ingin lebih praktis, potato rings juga dapat dimasak menggunakan air fryer dengan sedikit olesan minyak.