Resep Roti Sobek Cokelat Lembut, Empuk dan Lumer Cocok untuk Camilan

JawaPos.com - Roti sobek selalu menjadi salah satu roti favorit karena teksturnya yang lembut dan mudah dinikmati. Kali ini, Anda bisa membuat Roti Sobek Cokelat dengan isian cokelat yang lumer di dalam serta topping sesuai selera. Cocok dijadikan camilan keluarga, bekal sekolah, hingga ide jualan rumahan.

Dilansir dari Instagram @genikayu, resep ini menggunakan adonan dasar roti yang sederhana namun menghasilkan tekstur yang empuk dan berserat. Dengan proses fermentasi yang tepat, roti akan mengembang sempurna dan tetap lembut meski sudah dingin.

Roti sobek memiliki tekstur yang lembut dengan aroma butter yang menggugah selera. Isian cokelat memberikan sensasi manis yang lumer saat disantap, sementara topping bisa disesuaikan dengan selera masing-masing sehingga membuat tampilannya semakin menarik.

Selain cocok untuk camilan sehari-hari, roti ini juga dapat dijadikan menu sarapan atau ide usaha rumahan karena bahannya mudah ditemukan dan hasilnya cukup banyak.

Bahan-Bahan

Bahan Adonan

300 gram tepung terigu protein tinggi

1 sdt ragi instan

50 gram gula pasir

2 kuning telur

170 ml susu cair

35 gram butter

Garam secukupnya

Isian dan Topping

Isian cokelat secukupnya

Topping sesuai selera

Cara Membuat Roti Sobek Cokelat

1. Buat Adonan

Campurkan tepung terigu, ragi instan, dan gula pasir.

Masukkan kuning telur serta susu cair sedikit demi sedikit, kemudian uleni hingga adonan mulai menyatu dan setengah kalis.

2. Tambahkan Butter

Masukkan butter dan sedikit garam.

Lanjutkan menguleni hingga adonan benar-benar kalis, elastis, dan tidak mudah robek.

3. Fermentasi Pertama

Bulatkan adonan, lalu letakkan dalam wadah.

Tutup menggunakan kain bersih atau plastik wrap, kemudian diamkan selama sekitar 45 menit hingga mengembang dua kali lipat.

4. Bentuk Adonan

Kempiskan adonan, lalu bagi menjadi 12 bagian dengan berat sekitar 47 gram masing-masing.

Pipihkan adonan, beri isian cokelat secukupnya, kemudian bulatkan kembali hingga rapat.

Susun di dalam loyang.

5. Fermentasi Kedua

Diamkan kembali selama kurang lebih 10 menit hingga adonan sedikit mengembang.

Olesi permukaan roti menggunakan susu cair.

6. Panggang

Panggang dalam oven bersuhu 175 derajat Celsius selama sekitar 15 menit atau hingga matang dan berwarna keemasan.

7. Finishing

Setelah matang, segera olesi permukaan roti dengan butter agar tampilannya mengilap dan teksturnya tetap lembut.

Tambahkan topping sesuai selera, kemudian sajikan.

Gunakan tepung protein tinggi agar gluten terbentuk dengan baik sehingga menghasilkan tekstur roti yang lembut dan berserat. Proses menguleni hingga kalis juga menjadi kunci agar roti dapat mengembang sempurna.

Jangan memanggang terlalu lama karena dapat membuat roti menjadi kering. Setelah keluar dari oven, mengoleskan butter saat roti masih panas akan membantu menjaga kelembapan sekaligus memberikan aroma yang lebih harum.