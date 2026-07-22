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Nola Amalia Rosyada
Kamis, 23 Juli 2026 | 06.43 WIB

Resep Dori Honey Mayo, Ikan Dori Crispy dengan Saus Creamy Manis Gurih

Potret dori honey mayo dengan ikan dori crispy dan saus creamy manis gurih. (Sumber: instagram.com/@adelscooking) - Image

Potret dori honey mayo dengan ikan dori crispy dan saus creamy manis gurih. (Sumber: instagram.com/@adelscooking)

JawaPos.com - Jika bosan dengan olahan ikan goreng yang itu-itu saja, Dori Honey Mayo bisa menjadi menu baru yang wajib dicoba. 

Fillet ikan dori yang renyah di luar dan lembut di dalam dipadukan dengan saus honey mayo yang creamy menghasilkan perpaduan rasa gurih, manis, sedikit asam, dan sedikit pedas yang membuat siapa pun sulit berhenti menyantapnya.

Dilansir dari Instagram @adelscooking, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana dan saus yang dapat dibuat hanya dalam beberapa menit. Cocok dijadikan lauk makan siang, makan malam, hingga menu spesial untuk keluarga.

Ikan dori memiliki tekstur lembut dan mudah dipadukan dengan berbagai jenis saus. Setelah digoreng hingga crispy, ikan menjadi semakin nikmat ketika dilapisi saus honey mayo yang creamy dan kaya rasa.

Perpaduan mayones, madu, saus sambal, saus tomat, dan air lemon menciptakan rasa yang seimbang sehingga hidangan ini terasa seperti menu yang biasa disajikan di restoran.

Bahan-Bahan
Bahan Ikan
500 gram fillet ikan dori
2 sdt kaldu jamur
1 sdt lada hitam bubuk
1 sdt kecap asin
1 sdt bawang putih bubuk
1 butir telur
3 sdm tepung maizena
2 sdm tepung bumbu serbaguna
1 sdt baking powder

Bahan Saus Honey Mayo
4 sdm mayones
1 sdm madu
1 sdm saus sambal
1 sdm saus tomat
1 sdm susu kental manis
1 sdm air lemon

Pelengkap
Wijen sangrai
Irisan daun bawang

Cara Membuat Dori Honey Mayo
1. Marinasi Ikan
Potong fillet dori sesuai ukuran yang diinginkan.
Campurkan kaldu jamur, lada hitam, kecap asin, bawang putih bubuk, dan telur.
Masukkan potongan ikan, lalu aduk hingga seluruh permukaannya terbalut bumbu.
2. Baluri Tepung
Tambahkan tepung maizena, tepung bumbu serbaguna, dan baking powder.
Aduk hingga seluruh ikan terlapisi adonan secara merata.
3. Goreng Ikan
Panaskan minyak dengan api sedang.
Goreng ikan hingga berwarna kuning keemasan dan teksturnya renyah.
Angkat lalu tiriskan.
4. Buat Saus Honey Mayo
Campurkan mayones, madu, saus sambal, saus tomat, susu kental manis, dan air lemon.
Aduk hingga saus benar-benar lembut dan tercampur rata.
5. Sajikan
Masukkan ikan goreng ke dalam wadah, lalu siram atau aduk bersama saus honey mayo hingga seluruh permukaannya terlapisi.
Taburi wijen sangrai dan irisan daun bawang sebelum disajikan.

Gunakan fillet dori yang masih segar agar teksturnya tetap lembut setelah digoreng. Penambahan baking powder membantu menghasilkan lapisan tepung yang lebih renyah.

Editor: Hanny Suwindari
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