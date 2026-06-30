Resep Garlic Curry Fried Chicken, Ayam Goreng Bawang Putih dan Kari yang Renyah dan Kaya Rempah

JawaPos.com - Bagi pencinta ayam goreng dengan cita rasa rempah yang kuat, Garlic Curry Fried Chicken bisa menjadi menu yang wajib dicoba.

Hidangan ini menghadirkan perpaduan aroma bawang putih, rempah kari, dan sedikit sentuhan pedas yang meresap hingga ke dalam daging ayam, sementara bagian luarnya tetap renyah dan berwarna keemasan.

Resep ala @cook.n.plate menggunakan bumbu halus dari bawang putih, bawang merah, dan jahe yang dipadukan dengan bubuk kari serta cabai bubuk. Hasilnya adalah ayam goreng yang tidak hanya gurih dan crispy, tetapi juga memiliki aroma rempah yang khas dan menggugah selera.

Berbeda dengan ayam goreng tepung biasa, Garlic Curry Fried Chicken mengandalkan kekuatan rempah sebagai bintang utama. Bubuk kari memberikan aroma hangat dan sedikit earthy, sementara bawang putih dan jahe menciptakan rasa yang lebih kompleks.

Penggunaan tepung maizena dalam marinasi juga membantu menghasilkan lapisan luar yang renyah tanpa harus menggunakan adonan tepung yang tebal. Karena itu, tekstur ayam tetap crispy namun tidak terasa berat saat disantap.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

10 buah sayap ayam

Bahan Bumbu Halus

10 siung bawang putih

5 butir bawang merah

1 iris jahe

1/2 cup air



Bahan Marinasi

1 sdm bubuk kari

1 sdt bubuk cabai

2 sdm kecap asin

1 sdt garam

1 sdt lada hitam

2-3 sdm tepung maizena

Cara Membuat Garlic Curry Fried Chicken

1. Membuat Bumbu Halus

Masukkan bawang putih, bawang merah, jahe, dan air ke dalam blender.

Haluskan hingga membentuk pasta yang lembut.

2. Marinasi Ayam

Masukkan sayap ayam ke dalam wadah.

Tambahkan pasta bumbu halus, bubuk kari, bubuk cabai, kecap asin, garam, lada hitam, dan tepung maizena.

Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu secara merata.

Diamkan minimal 30 menit agar bumbu meresap sempurna.

3. Menggoreng Ayam

Panaskan minyak dengan jumlah yang cukup untuk merendam ayam.

Goreng ayam dengan api sedang hingga matang, berwarna keemasan, dan permukaannya menjadi renyah.

Angkat dan tiriskan minyak berlebih.

4. Penyajian

Sajikan Garlic Curry Fried Chicken selagi hangat untuk mendapatkan tekstur yang paling renyah dan aroma rempah yang maksimal.

Marinasi ayam lebih lama, sekitar 2-4 jam, akan menghasilkan rasa yang lebih kuat. Gunakan api sedang saat menggoreng agar ayam matang hingga ke bagian dalam tanpa membuat lapisan luar cepat gosong.

Jika menginginkan tekstur yang lebih crispy, Anda dapat menambahkan sedikit tepung beras ke dalam campuran maizena.

Garlic Curry Fried Chicken cocok disajikan bersama nasi hangat, kentang goreng, mashed potato, atau nasi lemak. Untuk menambah kesegaran, sajikan bersama acar timun, salad sederhana, atau sambal favorit.

Sebagai camilan, ayam goreng ini juga nikmat disantap bersama saus sambal, saus bawang putih, atau saus mayo pedas.