Resep Garlic Curry Fried Chicken, Ayam Goreng Bawang Putih dan Kari yang Renyah dan Kaya Rempah

Potret garlic curry fried chicken yang gurih dan kaya aroma bawang. (Sumber: instagram.com/@cook.n.plate)
JawaPos.com - Bagi pencinta ayam goreng dengan cita rasa rempah yang kuat, Garlic Curry Fried Chicken bisa menjadi menu yang wajib dicoba.
Hidangan ini menghadirkan perpaduan aroma bawang putih, rempah kari, dan sedikit sentuhan pedas yang meresap hingga ke dalam daging ayam, sementara bagian luarnya tetap renyah dan berwarna keemasan.
Resep ala @cook.n.plate menggunakan bumbu halus dari bawang putih, bawang merah, dan jahe yang dipadukan dengan bubuk kari serta cabai bubuk. Hasilnya adalah ayam goreng yang tidak hanya gurih dan crispy, tetapi juga memiliki aroma rempah yang khas dan menggugah selera.
Berbeda dengan ayam goreng tepung biasa, Garlic Curry Fried Chicken mengandalkan kekuatan rempah sebagai bintang utama. Bubuk kari memberikan aroma hangat dan sedikit earthy, sementara bawang putih dan jahe menciptakan rasa yang lebih kompleks.
Penggunaan tepung maizena dalam marinasi juga membantu menghasilkan lapisan luar yang renyah tanpa harus menggunakan adonan tepung yang tebal. Karena itu, tekstur ayam tetap crispy namun tidak terasa berat saat disantap.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
10 buah sayap ayam
Bahan Bumbu Halus
10 siung bawang putih
5 butir bawang merah
1 iris jahe
1/2 cup air
Bahan Marinasi
1 sdm bubuk kari
1 sdt bubuk cabai
2 sdm kecap asin
1 sdt garam
1 sdt lada hitam
2-3 sdm tepung maizena
Cara Membuat Garlic Curry Fried Chicken
1. Membuat Bumbu Halus
Masukkan bawang putih, bawang merah, jahe, dan air ke dalam blender.
Haluskan hingga membentuk pasta yang lembut.
2. Marinasi Ayam
Masukkan sayap ayam ke dalam wadah.
Tambahkan pasta bumbu halus, bubuk kari, bubuk cabai, kecap asin, garam, lada hitam, dan tepung maizena.
Aduk hingga seluruh bagian ayam terbalut bumbu secara merata.
Diamkan minimal 30 menit agar bumbu meresap sempurna.
3. Menggoreng Ayam
Panaskan minyak dengan jumlah yang cukup untuk merendam ayam.
Goreng ayam dengan api sedang hingga matang, berwarna keemasan, dan permukaannya menjadi renyah.
Angkat dan tiriskan minyak berlebih.
4. Penyajian
Sajikan Garlic Curry Fried Chicken selagi hangat untuk mendapatkan tekstur yang paling renyah dan aroma rempah yang maksimal.
Marinasi ayam lebih lama, sekitar 2-4 jam, akan menghasilkan rasa yang lebih kuat. Gunakan api sedang saat menggoreng agar ayam matang hingga ke bagian dalam tanpa membuat lapisan luar cepat gosong.
Jika menginginkan tekstur yang lebih crispy, Anda dapat menambahkan sedikit tepung beras ke dalam campuran maizena.
Garlic Curry Fried Chicken cocok disajikan bersama nasi hangat, kentang goreng, mashed potato, atau nasi lemak. Untuk menambah kesegaran, sajikan bersama acar timun, salad sederhana, atau sambal favorit.
Sebagai camilan, ayam goreng ini juga nikmat disantap bersama saus sambal, saus bawang putih, atau saus mayo pedas.
Dengan aroma bawang putih yang kuat, rasa kari yang kaya, serta tekstur yang renyah, Garlic Curry Fried Chicken menjadi salah satu variasi ayam goreng yang patut dicoba di rumah. Selain mudah dibuat, menu ini juga cocok disajikan untuk makan bersama keluarga maupun acara kumpul bersama teman.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026