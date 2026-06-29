Resep Pizza Grilled Cheese, Perpaduan Grilled Cheese dan Pepperoni Pizza yang Super Lumer

Potret pizza grilled cheese dengan pepperoni, mozzarella, provolone, dan saus marinara. (Sumber: instagram.com/@kim.thefoodie)
JawaPos.com - Bagi pencinta pizza dan grilled cheese, ada satu kreasi yang wajib masuk daftar recook, yaitu Pizza Grilled Cheese.
Hidangan ini menggabungkan dua comfort food favorit menjadi satu sajian yang renyah di luar, namun super cheesy dan penuh isian di bagian dalam.
Resep ala @kim.thefoodie ini menggunakan lapisan pepperoni yang dipanggang langsung di pan hingga sedikit crispy, kemudian dipadukan dengan mozzarella, provolone, dan saus marinara. Hasilnya adalah sandwich dengan cita rasa pizza yang kaya, gurih, dan sangat memuaskan.
Berbeda dengan grilled cheese biasa, resep ini menghadirkan sensasi pizza dari luar hingga ke dalam. Pepperoni yang dimasak langsung di permukaan pan menciptakan lapisan gurih dan renyah, sementara kombinasi mozzarella dan provolone menghasilkan tekstur keju yang lumer dan stretchy.
Tambahan saus marinara di tengah sandwich juga memberikan rasa asam-manis khas pizza yang membuat setiap gigitan terasa lebih kompleks.
Bahan-Bahan
9-18 lembar pepperoni (sesuaikan ukuran)
1/2 cup keju mozzarella parut, dibagi dua bagian
2 lembar roti tebal (thick-cut bread)
2 lembar keju provolone
3 sdm saus marinara
Saus marinara tambahan untuk cocolan
Cara Membuat Pizza Grilled Cheese
1. Buat Lapisan Pepperoni
Panaskan wajan anti lengket dengan api kecil hingga sedang.
Susun setengah bagian pepperoni hingga membentuk ukuran menyerupai selembar roti.
Taburkan setengah bagian mozzarella di atas pepperoni dan biarkan mulai meleleh.
2. Tambahkan Roti
Letakkan satu lembar roti di atas lapisan pepperoni dan keju.
Tekan perlahan menggunakan spatula agar menempel.
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