Resep Thai Chilli Sausage, Tumis Sosis Pedas Asam Manis ala Thailand yang Bikin Nagih

JawaPos.com - Jika Anda mencari ide lauk atau camilan yang praktis tetapi memiliki cita rasa yang kuat, Thai Chilli Sausage atau Sausage Tumis Thai bisa menjadi pilihan yang tepat.

Hidangan ini memadukan sosis ayam yang gurih dengan bumbu khas Thailand yang pedas, asam, manis, dan aromatik.

Resep ala @shehascravings ini menggunakan kombinasi saus tiram, fish sauce, perasan lemon, cabai, serta daun ketumbar segar yang menghasilkan rasa kompleks dan sangat menggugah selera. Tidak heran jika menu ini sering menjadi favorit karena rasanya yang bikin ingin tambah lagi.

Masakan Thailand terkenal dengan keseimbangan empat rasa utama: pedas, asam, manis, dan gurih. Pada resep ini, fish sauce memberikan rasa umami yang khas, lemon menghadirkan kesegaran, sedangkan cabai dan bawang menciptakan aroma yang menggoda.

Sosis ayam yang digoreng hingga sedikit kecokelatan juga memberikan tekstur yang kenyal dan gurih, sehingga sangat cocok dipadukan dengan bumbu Thailand yang kaya rasa.

Bahan-Bahan (Untuk 4 Porsi)

Bahan Utama

2 bungkus sosis ayam (sekitar 20 buah frankfurter), iris serong

1 sdm saus tiram

6-8 sdm fish sauce Thailand

Perasan 1 buah lemon

5-6 sdt gula

1 genggam daun ketumbar segar, cincang halus

1 cup minyak goreng

Bumbu Halus Kasar