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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 30 Juni 2026 | 03.10 WIB

Resep One Pot Salmon Rice, Menu Praktis Bergizi dengan Rasa Gurih dan Umami

Potret one pot salmon rice yang praktis dan bergizi. (Sumber: instagram.com/@mendy.tan)

JawaPos.com - Bagi Anda yang mencari menu praktis, bergizi, dan minim peralatan masak, One Pot Salmon Rice bisa menjadi pilihan yang tepat. Sesuai namanya, hidangan ini dibuat hanya dengan satu panci, sehingga tidak hanya menghemat waktu memasak, tetapi juga memudahkan proses bersih-bersih setelahnya.

Resep ala @mendy.tan ini memadukan nasi, salmon, dan aneka sayuran dalam satu proses memasak. Hasilnya adalah hidangan yang kaya protein, serat, dan cita rasa umami yang berasal dari salmon, jamur shiitake, serta bumbu sederhana seperti saus tiram dan kecap asin.

One pot rice menjadi populer karena praktis dan fleksibel. Semua bahan dimasak bersama sehingga rasa dari protein, sayuran, dan bumbu meresap sempurna ke dalam nasi. Pada resep ini, salmon memberikan rasa gurih alami sekaligus kandungan protein dan omega-3 yang tinggi.

Selain itu, tambahan wortel, jagung, dan jamur shiitake membuat hidangan ini lebih seimbang dari segi nutrisi maupun tekstur.

Bahan-Bahan (Untuk 3 Porsi)
280 gram beras
260 ml air
200 gram salmon
1/2 buah wortel
1/2 buah jagung
4 buah jamur shiitake segar
1/2 buah bawang bombay
3 siung bawang putih
Saus tiram secukupnya
Kecap asin secukupnya
Lada hitam bubuk secukupnya
Daun bawang secukupnya

Cara Membuat One Pot Salmon Rice

 
1. Siapkan Bahan
Cuci beras hingga bersih, lalu masukkan ke dalam rice cooker atau panci.
Potong wortel, pipil jagung, iris jamur shiitake, bawang bombay, dan bawang putih.
 
2. Susun Bahan
Letakkan potongan salmon di atas beras.
Tambahkan wortel, jagung, jamur shiitake, bawang bombay, dan bawang putih.
 
3. Tambahkan Bumbu
Tuangkan saus tiram dan kecap asin sesuai selera.
Tambahkan sedikit lada hitam bubuk untuk memberikan aroma dan rasa yang lebih kaya.
 
4. Masak Hingga Matang
Tambahkan air, lalu masak menggunakan rice cooker atau panci hingga nasi matang sempurna.
 
5. Aduk dan Sajikan
Setelah matang, suwir salmon secara perlahan dan aduk bersama nasi serta sayuran hingga tercampur rata.
Taburkan daun bawang sebelum disajikan.

Gunakan salmon segar agar rasa gurih alaminya lebih terasa. Jika menggunakan rice cooker, hindari terlalu sering membuka tutup saat proses memasak agar nasi matang merata.
 
Untuk rasa yang lebih kaya, Anda juga dapat menambahkan sedikit minyak wijen atau kaldu jamur. Apabila menyukai rasa pedas, sajikan dengan sambal atau taburan cabai bubuk.

One Pot Salmon Rice sudah merupakan hidangan lengkap, tetapi Anda bisa menambahkan telur setengah matang, kimchi, salad segar, atau sup miso sebagai pelengkap. Hidangan ini juga cocok dijadikan bekal karena tetap lezat meski sudah tidak terlalu panas.

One Pot Salmon Rice membuktikan bahwa makanan sehat tidak selalu rumit untuk dibuat. Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang praktis, Anda bisa menghadirkan hidangan bergizi, lezat, dan mengenyangkan untuk seluruh keluarga.

Editor: Hanny Suwindari
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