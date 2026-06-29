Resep One Pot Salmon Rice, Menu Praktis Bergizi dengan Rasa Gurih dan Umami

JawaPos.com - Bagi Anda yang mencari menu praktis, bergizi, dan minim peralatan masak, One Pot Salmon Rice bisa menjadi pilihan yang tepat. Sesuai namanya, hidangan ini dibuat hanya dengan satu panci, sehingga tidak hanya menghemat waktu memasak, tetapi juga memudahkan proses bersih-bersih setelahnya.
Resep ala @mendy.tan ini memadukan nasi, salmon, dan aneka sayuran dalam satu proses memasak. Hasilnya adalah hidangan yang kaya protein, serat, dan cita rasa umami yang berasal dari salmon, jamur shiitake, serta bumbu sederhana seperti saus tiram dan kecap asin.
One pot rice menjadi populer karena praktis dan fleksibel. Semua bahan dimasak bersama sehingga rasa dari protein, sayuran, dan bumbu meresap sempurna ke dalam nasi. Pada resep ini, salmon memberikan rasa gurih alami sekaligus kandungan protein dan omega-3 yang tinggi.
Selain itu, tambahan wortel, jagung, dan jamur shiitake membuat hidangan ini lebih seimbang dari segi nutrisi maupun tekstur.
Bahan-Bahan (Untuk 3 Porsi)
280 gram beras
260 ml air
200 gram salmon
1/2 buah wortel
1/2 buah jagung
4 buah jamur shiitake segar
1/2 buah bawang bombay
3 siung bawang putih
Saus tiram secukupnya
Kecap asin secukupnya
Lada hitam bubuk secukupnya
Daun bawang secukupnya
Cara Membuat One Pot Salmon Rice
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