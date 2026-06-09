Roti Telur Panggang Simpel, Ide Sarapan Anti Ribet Buat Manfaatin Roti Tawar Sisa

Potret roti telur panggang simpel yang cocok dijadikan sarapan. (Sumber: instagram.com/@vina_kitch)

JawaPos.com - Sarapan sering jadi momen yang bikin bingung. Maunya makan enak, cepat dibuat, tapi tetap mengenyangkan. Nah, kalau di rumah masih ada stok roti tawar yang sudah beberapa hari tersimpan dan hampir masuk masa kedaluwarsa, jangan buru-buru dibuang dulu.

Ada ide menu simpel yang bisa jadi penyelamat pagi kamu, yaitu Roti Telur Panggang.

Menu satu ini lagi banyak dicoba karena bahan yang dipakai sederhana dan hampir selalu tersedia di rumah. Selain praktis, rasanya juga fleksibel karena bisa ditambah topping atau isian sesuai selera.



Dikutip dari Instagram @vina_kitch, resep ini dibuat sebagai solusi sarapan cepat sekaligus cara memanfaatkan roti tawar yang sudah lama menganggur di dapur. Meski sederhana, hasil akhirnya tetap menggoda: roti renyah di luar, lembut di dalam, dipadukan telur gurih dan saus favorit yang bikin makin nikmat.



Yang menarik, menu ini juga cocok untuk banyak situasi. Mau dijadikan sarapan sebelum kerja, bekal sekolah anak, camilan sore, bahkan menu malam praktis juga tetap masuk. Proses membuatnya tidak membutuhkan alat khusus dan waktu memasaknya juga singkat.



Bahan-Bahan:

3 lembar roti tawar

3 butir telur

Daun bawang secukupnya, iris tipis

Saus secukupnya

Mayonnaise secukupnya

Selada secukupnya (bisa menggunakan lettuce agar lebih segar)



Cara Membuat:

1. Siapkan wadah lalu pecahkan telur ke dalamnya.

2. Tambahkan irisan daun bawang, lalu kocok hingga tercampur rata.

3. Panaskan teflon atau wajan anti lengket dengan api kecil hingga sedang.

4. Tuang campuran telur ke atas wajan dan ratakan perlahan.

5. Letakkan lembaran roti tawar di atas telur sebelum telur matang sepenuhnya agar menempel dengan baik.

6. Balik perlahan hingga kedua sisi matang dan roti mulai sedikit kecokelatan.

7. Tambahkan saus dan mayonnaise sesuai selera.

8. Masukkan selada atau lettuce untuk menambah tekstur segar.

9. Lipat atau susun sesuai selera, lalu sajikan hangat.



Roti telur panggang termasuk menu yang sederhana tapi tetap memuaskan. Kombinasi telur yang lembut, roti panggang yang sedikit renyah, dan saus creamy menciptakan rasa gurih yang pas untuk mengawali hari.



Selain itu, menu ini juga termasuk ramah budget. Dengan bahan yang sedikit, kamu sudah bisa membuat sarapan yang mengenyangkan untuk satu sampai dua porsi. Cocok banget buat anak kos, pekerja kantoran, atau orang tua yang ingin membuat sarapan cepat untuk keluarga.



Kalau ingin lebih spesial, kamu juga bisa menambahkan topping lain seperti keju, smoked beef, sosis, atau irisan tomat agar rasanya makin kaya. Fleksibel banget dan gampang disesuaikan dengan isi kulkas di rumah.



Jadi, kalau masih punya roti tawar sisa di rumah, sekarang nggak ada alasan buat bingung mau diolah jadi apa. Cukup beberapa bahan sederhana, dan sarapan enak pun siap disantap dalam hitungan menit.