Sate Goreng Bawang: Gurih Empuk dengan Aroma Rempah yang Wangi



JawaPos.com - Sate Goreng Bawang dari @adekoerniawan_s ini jadi salah satu olahan daging sapi yang sederhana tapi rasanya kaya banget. Potongan sengkel sapi direbus dengan rempah hingga empuk lalu ditumis bersama bawang dan cabai sampai harum dan sedikit caramelized.



Aroma daun jeruk, lengkuas, dan ketumbar bikin masakan ini wangi banget sejak pertama dimasak. Ditambah sedikit kecap manis di akhir, rasa gurih rempahnya jadi lebih balance dengan sentuhan manis yang bikin nagih.



Tekstur daging yang empuk dipadukan dengan tumisan bawang melimpah benar-benar paling cocok dimakan pakai nasi putih hangat.



Bahan-bahan

2 liter air

4 lembar daun salam

6 lembar daun jeruk

3 iris lengkuas

1/2 sdm merica bubuk

1 sdt garam

1 sdm ketumbar

1 sdt kaldu sapi

500 gram sengkel sapi

10 pcs cabai keriting merah

5 siung bawang putih

10 siung bawang merah

Daun bawang secukupnya

1/2 sdt kaldu jamur

Sedikit kecap manis



Cara Membuat

1. Rebus daging

Rebus sengkel sapi bersama air, daun salam, daun jeruk, lengkuas, merica, garam, ketumbar, dan kaldu sapi hingga empuk.

2. Suwir atau potong daging

Setelah matang, angkat lalu potong kecil atau suwir sesuai selera.

3. Haluskan bumbu

Haluskan cabai keriting, bawang putih, dan bawang merah.

4. Tumis bumbu

Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.

5. Masukkan daging

Tambahkan daging sapi lalu aduk hingga bumbu merata.

6. Tambahkan seasoning

Masukkan kaldu jamur dan sedikit kecap manis lalu masak hingga bumbu meresap.

7. Tambahkan daun bawang

Masukkan daun bawang di akhir agar aroma lebih segar.

8. Sajikan

Nikmati hangat bersama nasi putih.



Sate Goreng Bawang ini punya rasa gurih rempah dengan aroma bawang yang kuat dan menggoda. Daging sengkel yang empuk membuat setiap gigitan terasa juicy dan penuh rasa.



Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk lauk rumahan yang sederhana tapi tetap terasa spesial. Wangi, pedas gurih, dan dijamin bikin nasi cepat habis!