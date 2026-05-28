Sate Goreng Bawang: Gurih Empuk dengan Aroma Rempah yang Wangi

Potret sate goreng bawang dengan daging sapi empuk dan bumbu rempah gurih. (instagram.com/@adekoerniawan_s)
JawaPos.com - Sate Goreng Bawang dari @adekoerniawan_s ini jadi salah satu olahan daging sapi yang sederhana tapi rasanya kaya banget. Potongan sengkel sapi direbus dengan rempah hingga empuk lalu ditumis bersama bawang dan cabai sampai harum dan sedikit caramelized.
Aroma daun jeruk, lengkuas, dan ketumbar bikin masakan ini wangi banget sejak pertama dimasak. Ditambah sedikit kecap manis di akhir, rasa gurih rempahnya jadi lebih balance dengan sentuhan manis yang bikin nagih.
Tekstur daging yang empuk dipadukan dengan tumisan bawang melimpah benar-benar paling cocok dimakan pakai nasi putih hangat.
Bahan-bahan
2 liter air
4 lembar daun salam
6 lembar daun jeruk
3 iris lengkuas
1/2 sdm merica bubuk
1 sdt garam
1 sdm ketumbar
1 sdt kaldu sapi
500 gram sengkel sapi
10 pcs cabai keriting merah
5 siung bawang putih
10 siung bawang merah
Daun bawang secukupnya
1/2 sdt kaldu jamur
Sedikit kecap manis
Cara Membuat
1. Rebus daging
Rebus sengkel sapi bersama air, daun salam, daun jeruk, lengkuas, merica, garam, ketumbar, dan kaldu sapi hingga empuk.
2. Suwir atau potong daging
Setelah matang, angkat lalu potong kecil atau suwir sesuai selera.
3. Haluskan bumbu
Haluskan cabai keriting, bawang putih, dan bawang merah.
4. Tumis bumbu
Tumis bumbu halus hingga harum dan matang.
5. Masukkan daging
Tambahkan daging sapi lalu aduk hingga bumbu merata.
6. Tambahkan seasoning
Masukkan kaldu jamur dan sedikit kecap manis lalu masak hingga bumbu meresap.
7. Tambahkan daun bawang
Masukkan daun bawang di akhir agar aroma lebih segar.
8. Sajikan
Nikmati hangat bersama nasi putih.
Sate Goreng Bawang ini punya rasa gurih rempah dengan aroma bawang yang kuat dan menggoda. Daging sengkel yang empuk membuat setiap gigitan terasa juicy dan penuh rasa.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk lauk rumahan yang sederhana tapi tetap terasa spesial. Wangi, pedas gurih, dan dijamin bikin nasi cepat habis!
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat