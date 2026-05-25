Tomato Egg Fish Soup: Segar, Gurih, dan Comforting Banget

JawaPos.com - Tomato Egg Fish Soup dari @namichilie ini adalah comfort food sederhana yang rasanya hangat dan menenangkan. Kuah tomatnya segar dengan perpaduan rasa gurih dan sedikit manis alami dari tomat, lalu dipadukan dengan telur lembut yang membentuk serat cantik di dalam sup.



Potongan ikan patin fillet membuat hidangan ini terasa lebih praktis karena bebas duri dan teksturnya lembut banget. Saat dimasak dalam kuah, ikan tetap juicy dan menyerap rasa saus dengan sempurna tanpa terasa amis.



Menu ini cocok untuk makan siang atau malam, terutama saat ingin makanan berkuah yang ringan tapi tetap mengenyangkan. Disajikan dengan nasi hangat, rasanya benar-benar bikin nyaman.



Bahan-bahan

Ikan patin fillet

Maizena

Bawang putih

Tomat buang bijinya

Telur



Bahan Saus

2 sdm kecap asin

2 sdm saus tiram

2 sdm saus cabai

Maizena secukupnya

Air secukupnya



Cara Membuat

1. Siapkan ikan

Potong ikan patin fillet lalu balur tipis dengan maizena agar teksturnya tetap lembut saat dimasak.