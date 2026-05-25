Tomato Egg Fish Soup: Segar, Gurih, dan Comforting Banget

Potret tomato egg fish soup dengan kuah tomat segar, telur lembut, dan ikan juicy. (Sumber: instagram.com/@namichilie)
JawaPos.com - Tomato Egg Fish Soup dari @namichilie ini adalah comfort food sederhana yang rasanya hangat dan menenangkan. Kuah tomatnya segar dengan perpaduan rasa gurih dan sedikit manis alami dari tomat, lalu dipadukan dengan telur lembut yang membentuk serat cantik di dalam sup.
Potongan ikan patin fillet membuat hidangan ini terasa lebih praktis karena bebas duri dan teksturnya lembut banget. Saat dimasak dalam kuah, ikan tetap juicy dan menyerap rasa saus dengan sempurna tanpa terasa amis.
Menu ini cocok untuk makan siang atau malam, terutama saat ingin makanan berkuah yang ringan tapi tetap mengenyangkan. Disajikan dengan nasi hangat, rasanya benar-benar bikin nyaman.
Bahan-bahan
Ikan patin fillet
Maizena
Bawang putih
Tomat buang bijinya
Telur
Bahan Saus
2 sdm kecap asin
2 sdm saus tiram
2 sdm saus cabai
Maizena secukupnya
Air secukupnya
Cara Membuat
1. Siapkan ikan
Potong ikan patin fillet lalu balur tipis dengan maizena agar teksturnya tetap lembut saat dimasak.
2. Tumis bawang
Tumis bawang putih hingga harum.
3. Masukkan tomat
Tambahkan tomat lalu masak hingga sedikit hancur dan keluar airnya.
4. Tuang saus
Masukkan kecap asin, saus tiram, saus cabai, dan air. Aduk rata lalu didihkan.
5. Masak ikan
Masukkan potongan ikan lalu masak hingga matang.
6. Tambahkan telur
Kocok telur lalu tuang perlahan sambil diaduk agar membentuk serat telur lembut.
7. Kentalkan kuah
Tambahkan sedikit larutan maizena jika ingin kuah lebih kental.
8. Sajikan
Nikmati hangat bersama nasi putih.
Tomato Egg Fish Soup ini punya rasa segar gurih dengan kuah yang comforting banget. Tekstur telur yang lembut dan ikan yang juicy membuat hidangan sederhana ini terasa spesial.
Sebagai penutup, menu ini cocok untuk lauk harian yang praktis, sehat, dan tetap bikin makan jadi lebih lahap. Hangat, ringan, dan super menenangkan!
