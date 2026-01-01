Dadar Tahu Tumis Jamur: Lauk Simpel yang Gurih dan Wangi

Potret dadar tahu tumis jamur yang lembut, gurih, dan praktis dan cocok untuk lauk rumahan. (Sumber: instagram.com/@alifa.frh)
JawaPos.com - Dadar Tahu Tumis Jamur dari @alifa.frh ini adalah menu sederhana yang rasanya benar-benar comforting untuk makan sehari-hari.
Perpaduan telur dan tahu menghasilkan tekstur yang lembut dan fluffy, sementara tumis jamur di atasnya memberi rasa gurih umami yang bikin makin nikmat.
Daun bawang yang ditumis terlebih dahulu membuat aromanya lebih harum dan tidak langu saat dimakan. Ditambah bumbu sederhana seperti bawang putih bubuk, lada, kecap asin, dan kecap ikan, rasa keseluruhannya jadi savory dan hangat banget.
Menu ini cocok untuk lauk nasi hangat, bekal, atau solusi cepat saat bingung mau masak apa. Bahannya sederhana tapi hasilnya tetap terasa spesial.
Bahan Dadar Tahu
2 batang daun bawang (ditumis)
1/4 tahu cina
3 butir telur
1 sdt kaldu jamur
1 sdt bawang putih bubuk
1/2 sdt lada
Bahan Tumis Jamur
20-30 gram jamur
1 cabai merah besar
1 sdt kecap asin
1 sdt kecap ikan
1/2 sdt lada
1/2 sdt bawang putih bubuk
Cara Membuat
1. Siapkan adonan telur tahu
Campurkan tahu, telur, daun bawang tumis, kaldu jamur, bawang putih bubuk, dan lada. Aduk hingga rata.
2. Masak dadar tahu
Tuang adonan ke pan dengan api kecil hingga sedang. Masak perlahan sampai matang sempurna dan bagian dalam tidak basah.
3. Tumis jamur
Tumis jamur dan cabai merah hingga harum. Tambahkan kecap asin, kecap ikan, lada, dan bawang putih bubuk lalu aduk rata.
4. Sajikan
Letakkan tumis jamur di atas dadar tahu lalu sajikan hangat.
Dadar Tahu Tumis Jamur ini punya tekstur lembut dengan rasa gurih yang ringan tapi nagih. Tumisan jamurnya memberi aroma umami yang membuat lauk sederhana ini terasa lebih spesial.
Sebagai penutup, menu ini cocok untuk lauk harian yang praktis, hemat, tapi tetap enak dan bikin makan jadi lebih lahap!
