Dadar Tahu Tumis Jamur: Lauk Simpel yang Gurih dan Wangi

JawaPos.com - Dadar Tahu Tumis Jamur dari @alifa.frh ini adalah menu sederhana yang rasanya benar-benar comforting untuk makan sehari-hari.

Perpaduan telur dan tahu menghasilkan tekstur yang lembut dan fluffy, sementara tumis jamur di atasnya memberi rasa gurih umami yang bikin makin nikmat.



Daun bawang yang ditumis terlebih dahulu membuat aromanya lebih harum dan tidak langu saat dimakan. Ditambah bumbu sederhana seperti bawang putih bubuk, lada, kecap asin, dan kecap ikan, rasa keseluruhannya jadi savory dan hangat banget.



Menu ini cocok untuk lauk nasi hangat, bekal, atau solusi cepat saat bingung mau masak apa. Bahannya sederhana tapi hasilnya tetap terasa spesial.



Bahan Dadar Tahu

2 batang daun bawang (ditumis)

1/4 tahu cina

3 butir telur

1 sdt kaldu jamur

1 sdt bawang putih bubuk

1/2 sdt lada



Bahan Tumis Jamur

20-30 gram jamur

1 cabai merah besar

1 sdt kecap asin

1 sdt kecap ikan

1/2 sdt lada

1/2 sdt bawang putih bubuk



Cara Membuat

1. Siapkan adonan telur tahu

Campurkan tahu, telur, daun bawang tumis, kaldu jamur, bawang putih bubuk, dan lada. Aduk hingga rata.

2. Masak dadar tahu

Tuang adonan ke pan dengan api kecil hingga sedang. Masak perlahan sampai matang sempurna dan bagian dalam tidak basah.

3. Tumis jamur

Tumis jamur dan cabai merah hingga harum. Tambahkan kecap asin, kecap ikan, lada, dan bawang putih bubuk lalu aduk rata.