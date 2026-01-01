Salad Timun Nanas: Fresh, Creamy, dan High Protein

Potret salad timun nanas yang fresh, creamy, dan high protein. (Sumber: instagram.com/@bakingrumahan)
JawaPos.com - Salad Timun Nanas dari @bakingrumahan ini jadi pilihan menu sehat yang tetap terasa enak dan menyenangkan dimakan.
Perpaduan timun jepang yang segar dan crunchy dengan nanas madu yang manis-asam membuat salad ini terasa ringan dan refreshing banget.
Tambahan ayam berbumbu dry rub memberi rasa gurih smoky yang balance dengan saus yogurt creamy. Chickpeas atau kacang arab juga membuat salad ini lebih mengenyangkan sekaligus menambah tekstur di setiap gigitan.
Dressing berbahan greek yogurt membuat rasanya creamy tanpa terasa terlalu berat. Ditambah garlic powder dan black pepper, hasil akhirnya jadi savory, fresh, dan cocok banget untuk menu lunch atau dinner sehat.
Bahan Salad
1 buah timun jepang (±150 gram), iris tipis
1 buah nanas madu, potong kecil
Bawang bombay merah, iris tipis
70 gram chickpeas/kacang arab, rebus
Marinasi Ayam
150 gram ayam
Dry rub sesuai selera
White Sauce
150 gram greek yogurt
Black pepper secukupnya
Garam secukupnya
Garlic powder secukupnya
Cara Membuat
1. Marinasi ayam
Campurkan ayam dengan dry rub lalu diamkan selama 15 menit.
2. Masak ayam
Masak ayam menggunakan pan atau air fryer hingga matang lalu potong sesuai selera.
3. Buat saus yogurt
Campurkan greek yogurt, black pepper, garam, dan garlic powder. Aduk hingga rata.
4. Campurkan salad
Masukkan timun, nanas, bawang bombay merah, chickpeas, ayam, dan saus yogurt ke dalam mangkuk.
5. Aduk rata
Aduk perlahan hingga semua bahan tercampur sempurna.
6. Sajikan
Tambahkan telur rebus jika suka lalu nikmati selagi segar.
Salad Timun Nanas ini punya kombinasi rasa yang unik: segar dari timun, manis asam dari nanas, creamy dari yogurt, dan gurih dari ayam berbumbu.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk kamu yang ingin makan sehat tanpa rasa membosankan. Fresh, mengenyangkan, dan tetap bikin nagih!
