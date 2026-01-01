Salad Timun Nanas: Fresh, Creamy, dan High Protein

JawaPos.com - Salad Timun Nanas dari @bakingrumahan ini jadi pilihan menu sehat yang tetap terasa enak dan menyenangkan dimakan.

Perpaduan timun jepang yang segar dan crunchy dengan nanas madu yang manis-asam membuat salad ini terasa ringan dan refreshing banget.



Tambahan ayam berbumbu dry rub memberi rasa gurih smoky yang balance dengan saus yogurt creamy. Chickpeas atau kacang arab juga membuat salad ini lebih mengenyangkan sekaligus menambah tekstur di setiap gigitan.



Dressing berbahan greek yogurt membuat rasanya creamy tanpa terasa terlalu berat. Ditambah garlic powder dan black pepper, hasil akhirnya jadi savory, fresh, dan cocok banget untuk menu lunch atau dinner sehat.



Bahan Salad

1 buah timun jepang (±150 gram), iris tipis

1 buah nanas madu, potong kecil

Bawang bombay merah, iris tipis

70 gram chickpeas/kacang arab, rebus



Marinasi Ayam

150 gram ayam

Dry rub sesuai selera



White Sauce

150 gram greek yogurt

Black pepper secukupnya

Garam secukupnya

Garlic powder secukupnya



Cara Membuat

1. Marinasi ayam

Campurkan ayam dengan dry rub lalu diamkan selama 15 menit.

2. Masak ayam

Masak ayam menggunakan pan atau air fryer hingga matang lalu potong sesuai selera.

3. Buat saus yogurt

Campurkan greek yogurt, black pepper, garam, dan garlic powder. Aduk hingga rata.

4. Campurkan salad

Masukkan timun, nanas, bawang bombay merah, chickpeas, ayam, dan saus yogurt ke dalam mangkuk.

5. Aduk rata

Aduk perlahan hingga semua bahan tercampur sempurna.