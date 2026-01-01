Cheesy Pasta Baked: Creamy, Gurih, dan Super Comforting

Hasil akhirnya creamy, cheesy, gurih, dan benar-benar cocok dijadikan comfort food saat ingin makan yang hangat dan mengenyangkan.



Perpaduan margarin, butter, bawang putih, dan bawang bombay membuat aroma masakannya super harum sejak awal. Daging cincang memberi rasa savory yang kaya, lalu dipadukan dengan susu dan quick melt cheese hingga menghasilkan saus yang creamy dan lumer.



Yang bikin rasanya makin khas adalah tambahan pala bubuk. Walaupun sedikit, aroma pala membuat baked pasta ini terasa lebih “mahal” dan mirip hidangan ala western rumahan.



Saat dipanggang, bagian atas kejunya berubah golden dan sedikit crispy, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan creamy. Pokoknya susah berhenti ngambil satu sendok lagi.



Bahan Pasta

150 gram pasta

1/2 sdt garam

20 ml minyak



Bahan Tumisan

2 sdm margarin

1 sdm butter

3 siung bawang putih

1/2 bawang bombay

180 gram daging cincang

300 ml susu

200 gram quick melt cheese

2 sdm tepung terigu

1 butir telur



Seasoning

1/2 sdt garam

1/2 sdt pala bubuk

3/4 sdt merica atau lada putih



Topping

Quick melt cheese secukupnya



Cara Membuat