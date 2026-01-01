Nola Amalia Rosyada
Sabtu, 23 Mei 2026 | 08.19 WIB

Cheesy Pasta Baked: Creamy, Gurih, dan Super Comforting

Potret cheesy pasta baked dengan daging cincang dan keju melimpah. (Sumber: instagram.com/@alifa.frh)

JawaPos.com - Cheesy Pasta Baked dari @alifa.frh ini sekilas mirip makaroni schotel, tapi menggunakan pasta dengan tekstur yang lebih chewy dan satisfying.

Hasil akhirnya creamy, cheesy, gurih, dan benar-benar cocok dijadikan comfort food saat ingin makan yang hangat dan mengenyangkan.

Perpaduan margarin, butter, bawang putih, dan bawang bombay membuat aroma masakannya super harum sejak awal. Daging cincang memberi rasa savory yang kaya, lalu dipadukan dengan susu dan quick melt cheese hingga menghasilkan saus yang creamy dan lumer.

Yang bikin rasanya makin khas adalah tambahan pala bubuk. Walaupun sedikit, aroma pala membuat baked pasta ini terasa lebih “mahal” dan mirip hidangan ala western rumahan.

Saat dipanggang, bagian atas kejunya berubah golden dan sedikit crispy, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan creamy. Pokoknya susah berhenti ngambil satu sendok lagi.

Bahan Pasta
150 gram pasta
1/2 sdt garam
20 ml minyak

Bahan Tumisan
2 sdm margarin
1 sdm butter
3 siung bawang putih
1/2 bawang bombay
180 gram daging cincang
300 ml susu
200 gram quick melt cheese
2 sdm tepung terigu
1 butir telur

Seasoning
1/2 sdt garam
1/2 sdt pala bubuk
3/4 sdt merica atau lada putih

Topping
Quick melt cheese secukupnya

Cara Membuat

1. Rebus pasta
Rebus pasta selama sekitar 3 menit dengan garam dan minyak. Tiriskan.

2. Tumis bumbu
Panaskan margarin dan butter lalu tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum.

3. Masak daging
Masukkan daging cincang lalu masak hingga berubah warna dan matang.

4. Buat saus creamy
Tambahkan tepung terigu lalu aduk rata. Tuang susu sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga mengental.

5. Tambahkan keju dan bumbu
Masukkan quick melt cheese, garam, pala bubuk, dan lada putih. Aduk hingga creamy.

6. Masukkan telur
Matikan api terlebih dahulu baru masukkan telur sambil diaduk cepat agar tidak menggumpal.

7. Campurkan pasta
Masukkan pasta rebus lalu aduk hingga rata.

8. Panggang
Tuang ke wadah oven, beri topping keju, lalu panggang suhu 180°C selama 20 menit hingga bagian atas keemasan.

