Lumpia Beef Telur Keju: Camilan Sore yang Super Puas

Potret lumpia beef isi telur dan keju yang creamy, gurih, dan crunchy. (Sumber: instagram.com/@mamabrins)
JawaPos.com - Lumpia Beef ala @mamabrins ini jadi salah satu camilan yang dijamin bikin anak-anak maupun orang dewasa langsung suka. Isiannya lengkap banget: beef patty homemade, telur mata sapi, keju, macaroni, sampai saus dan mayonnaise yang creamy.
Kulit lumpia yang digoreng hingga golden crispy memberi tekstur renyah di luar, sementara bagian dalamnya super creamy, gurih, dan penuh isian. Tambahan keju leleh dan telur membuat rasanya makin rich dan mengenyangkan.
Menu ini cocok banget dijadikan camilan sore, bekal, atau bahkan menu praktis saat ingin makanan ala fast food versi homemade.
Bahan-bahan
10 lembar kulit lumpia
100 gram macaroni rebus
50 gram selada
2 butir telur mata sapi
2 lembar keju
2 beef patty
Mayonnaise secukupnya
Saus sambal atau saus tomat secukupnya
Cara Membuat
1. Siapkan isian
Masak beef patty hingga matang lalu potong sesuai selera. Siapkan juga telur mata sapi dan macaroni rebus.
2. Susun lumpia
Ambil kulit lumpia lalu isi dengan selada, macaroni, beef patty, telur, keju, mayonnaise, dan saus.
3. Gulung
Lipat dan gulung kulit lumpia dengan rapat agar isian tidak keluar saat digoreng.
4. Goreng
Goreng dalam minyak panas hingga kulit lumpia berubah golden brown dan crispy.
5. Sajikan
Angkat lalu sajikan hangat bersama saus favorit.
Lumpia Beef Telur Keju ini punya kombinasi rasa yang lengkap: gurih dari beef, creamy dari mayo dan keju, plus tekstur crunchy dari kulit lumpia.
Sebagai penutup, camilan ini cocok banget untuk teman santai sore atau menu spesial keluarga di rumah. Crispy, lumer, dan dijamin bikin rebutan!
