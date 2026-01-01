Lumpia Beef Telur Keju: Camilan Sore yang Super Puas

JawaPos.com - Lumpia Beef ala @mamabrins ini jadi salah satu camilan yang dijamin bikin anak-anak maupun orang dewasa langsung suka. Isiannya lengkap banget: beef patty homemade, telur mata sapi, keju, macaroni, sampai saus dan mayonnaise yang creamy.



Kulit lumpia yang digoreng hingga golden crispy memberi tekstur renyah di luar, sementara bagian dalamnya super creamy, gurih, dan penuh isian. Tambahan keju leleh dan telur membuat rasanya makin rich dan mengenyangkan.



Menu ini cocok banget dijadikan camilan sore, bekal, atau bahkan menu praktis saat ingin makanan ala fast food versi homemade.



Bahan-bahan

10 lembar kulit lumpia

100 gram macaroni rebus

50 gram selada

2 butir telur mata sapi

2 lembar keju

2 beef patty

Mayonnaise secukupnya

Saus sambal atau saus tomat secukupnya



Cara Membuat

1. Siapkan isian

Masak beef patty hingga matang lalu potong sesuai selera. Siapkan juga telur mata sapi dan macaroni rebus.

2. Susun lumpia

Ambil kulit lumpia lalu isi dengan selada, macaroni, beef patty, telur, keju, mayonnaise, dan saus.

3. Gulung

Lipat dan gulung kulit lumpia dengan rapat agar isian tidak keluar saat digoreng.

4. Goreng

Goreng dalam minyak panas hingga kulit lumpia berubah golden brown dan crispy.