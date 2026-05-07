Mango Crepes: Lembut, Creamy, dan Segar untuk Dessert Musim Panas

JawaPos.com - Mango Crepes dari @linhathome ini adalah dessert yang simpel tapi punya tampilan cantik dan rasa yang benar-benar fresh.

Cocok banget untuk musim mangga karena perpaduan buah segar, crepes lembut, dan whipped cream yang ringan bikin setiap gigitan terasa creamy sekaligus menyegarkan.



Kulit crepes-nya dibuat tipis, lembut, dan sedikit manis, lalu diisi whipped cream yang fluffy dan potongan mangga segar. Saat digigit, ada kombinasi tekstur yang halus, creamy, dan juicy sekaligus.



Yang bikin dessert ini makin enak adalah proses pendinginan di kulkas. Setelah didiamkan beberapa jam, semua lapisan menyatu dan teksturnya jadi lebih stabil, dingin, dan lebih enak saat disantap.



Bahan Crepes

25 g (3 sdm) maizena

2-3 sdm gula (sesuaikan dengan manis mangga)

50 g (⅓ cup) tepung terigu

¼ sdt garam

1 cup susu

3 butir telur

1 sdt vanila

Beberapa tetes pewarna kuning (opsional)

2 sdm mentega cair



Bahan Whipped Cream

1 cup whipping cream

4 sdm gula halus



Cara Membuat

1. Buat adonan crepes

Campurkan semua bahan crepes lalu aduk hingga halus. Saring adonan agar teksturnya lebih lembut.

2. Masak crepes

Masak tipis di pan anti lengket hingga matang, lalu sisihkan dan dinginkan.

3. Kocok whipped cream

Kocok whipping cream dan gula halus hingga mengembang dan fluffy.

4. Susun mango crepes

Isi crepes dengan whipped cream dan potongan mangga, lalu lipat rapi.