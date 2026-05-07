Mango Crepes: Lembut, Creamy, dan Segar untuk Dessert Musim Panas

Potret mango crepes lembut dengan whipped cream dan mangga segar. (Sumber: instagram.com/@linhathome)
JawaPos.com - Mango Crepes dari @linhathome ini adalah dessert yang simpel tapi punya tampilan cantik dan rasa yang benar-benar fresh.
Cocok banget untuk musim mangga karena perpaduan buah segar, crepes lembut, dan whipped cream yang ringan bikin setiap gigitan terasa creamy sekaligus menyegarkan.
Kulit crepes-nya dibuat tipis, lembut, dan sedikit manis, lalu diisi whipped cream yang fluffy dan potongan mangga segar. Saat digigit, ada kombinasi tekstur yang halus, creamy, dan juicy sekaligus.
Yang bikin dessert ini makin enak adalah proses pendinginan di kulkas. Setelah didiamkan beberapa jam, semua lapisan menyatu dan teksturnya jadi lebih stabil, dingin, dan lebih enak saat disantap.
Bahan Crepes
25 g (3 sdm) maizena
2-3 sdm gula (sesuaikan dengan manis mangga)
50 g (⅓ cup) tepung terigu
¼ sdt garam
1 cup susu
3 butir telur
1 sdt vanila
Beberapa tetes pewarna kuning (opsional)
2 sdm mentega cair
Bahan Whipped Cream
1 cup whipping cream
4 sdm gula halus
Cara Membuat
1. Buat adonan crepes
Campurkan semua bahan crepes lalu aduk hingga halus. Saring adonan agar teksturnya lebih lembut.
2. Masak crepes
Masak tipis di pan anti lengket hingga matang, lalu sisihkan dan dinginkan.
3. Kocok whipped cream
Kocok whipping cream dan gula halus hingga mengembang dan fluffy.
4. Susun mango crepes
Isi crepes dengan whipped cream dan potongan mangga, lalu lipat rapi.
5. Dinginkan
Simpan di kulkas selama 2 jam atau semalaman agar lebih set dan enak.
Mango Crepes ini punya rasa yang ringan, creamy, dan segar dari mangga. Teksturnya lembut banget dan cocok dijadikan dessert setelah makan atau camilan sore.
Sebagai penutup, resep ini pas untuk kamu yang suka dessert simple tapi tetap cantik dan elegan. Segar, manis, dan bikin susah berhenti makan!
