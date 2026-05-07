Terong Salted Egg: Gurih, Creamy, dan Bikin Nagih

JawaPos.com - Mana nih pecinta terong? Wajib banget coba menu Terong Salted Egg ala @fatihahanapi ini. Terong yang digoreng crispy lalu dibalut saus salted egg gurih creamy benar-benar bikin susah berhenti makan.



Perpaduan butter, bawang putih, daun kari, dan cabai rawit membuat aroma masakan ini wangi banget. Ditambah salted egg powder yang gurih khas, rasa terong jadi naik level seperti menu restoran.



Bagian luar terong crispy, sementara dalamnya tetap lembut. Cocok dijadikan lauk makan nasi hangat ataupun camilan gurih saat santai.



Bahan Baluran

Terong

1 putih telur

Tepung ayam pedas dan original secukupnya

1-2 sdm tepung jagung



Bahan Tumisan

Unsalted butter

Bawang putih

Daun kari

Cabai rawit

Gula

Salted egg powder instan

Terong goreng



Cara Membuat

1. Siapkan terong

Potong terong sesuai selera lalu campurkan dengan putih telur.

2. Balur tepung

Campurkan tepung ayam dan tepung jagung lalu balurkan ke terong hingga rata.

3. Goreng

Goreng terong hingga crispy dan berwarna keemasan. Tiriskan.

4. Tumis bumbu

Lelehkan butter lalu tumis bawang putih, daun kari, dan cabai rawit hingga harum.

5. Tambahkan salted egg powder

Masukkan gula dan salted egg powder lalu aduk rata.

6. Campurkan terong

Masukkan terong goreng lalu aduk cepat hingga semua bagian terlapisi bumbu.