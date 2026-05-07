Terong Salted Egg: Gurih, Creamy, dan Bikin Nagih

Potret terong salted egg crispy dengan saus gurih creamy ala restoran. (Sumber: instagram.com/@fatihahanapi)
JawaPos.com - Mana nih pecinta terong? Wajib banget coba menu Terong Salted Egg ala @fatihahanapi ini. Terong yang digoreng crispy lalu dibalut saus salted egg gurih creamy benar-benar bikin susah berhenti makan.
Perpaduan butter, bawang putih, daun kari, dan cabai rawit membuat aroma masakan ini wangi banget. Ditambah salted egg powder yang gurih khas, rasa terong jadi naik level seperti menu restoran.
Bagian luar terong crispy, sementara dalamnya tetap lembut. Cocok dijadikan lauk makan nasi hangat ataupun camilan gurih saat santai.
Bahan Baluran
Terong
1 putih telur
Tepung ayam pedas dan original secukupnya
1-2 sdm tepung jagung
Bahan Tumisan
Unsalted butter
Bawang putih
Daun kari
Cabai rawit
Gula
Salted egg powder instan
Terong goreng
Cara Membuat
1. Siapkan terong
Potong terong sesuai selera lalu campurkan dengan putih telur.
2. Balur tepung
Campurkan tepung ayam dan tepung jagung lalu balurkan ke terong hingga rata.
3. Goreng
Goreng terong hingga crispy dan berwarna keemasan. Tiriskan.
4. Tumis bumbu
Lelehkan butter lalu tumis bawang putih, daun kari, dan cabai rawit hingga harum.
5. Tambahkan salted egg powder
Masukkan gula dan salted egg powder lalu aduk rata.
6. Campurkan terong
Masukkan terong goreng lalu aduk cepat hingga semua bagian terlapisi bumbu.
7. Sajikan
Nikmati selagi hangat agar teksturnya tetap crispy.
Terong Salted Egg ini punya rasa gurih creamy dengan aroma khas salted egg yang kuat dan bikin nagih. Daun kari dan cabai rawit juga membuat rasanya lebih wangi dan balance.
Sebagai penutup, menu ini cocok banget untuk lauk praktis atau ide camilan gurih anti bosan. Simple, crispy, dan dijamin bikin para pecinta terong langsung jatuh cinta!
