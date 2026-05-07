Japanese Cheesy Rice Balls: Crispy di Luar, Lumer di Dalam

JawaPos.com - Japanese Cheesy Rice Balls dari @chopchopems ini adalah comfort food simpel yang tampilannya lucu tapi rasanya benar-benar bikin nagih.

Perpaduan nasi pulen dengan bumbu gochujang, madu, dan kecap asin menghasilkan rasa gurih pedas manis yang khas ala Korea-Jepang.



Yang paling menggoda tentu bagian tengahnya. Mozzarella yang meleleh saat rice ball dibelah membuat teksturnya jadi super satisfying. Bagian luar rice ball juga dibuat crispy menggunakan air fryer sehingga tetap ringan tapi tetap crunchy.



Menu ini cocok banget dijadikan camilan, menu bekal, atau bahkan ide jualan karena tampilannya menarik dan bahan yang digunakan cukup sederhana.



Bahan-bahan

2 bungkus sticky rice

1 sdm gochujang

1 sdm madu

1 sdm kecap asin

2 lembar mozzarella



Cara Membuat

1. Siapkan nasi

Hangatkan sticky rice sesuai petunjuk kemasan.

2. Campur bumbu

Masukkan gochujang, madu, dan kecap asin ke nasi lalu aduk hingga tercampur rata.

3. Bentuk rice balls

Bagi nasi menjadi 6-8 bagian.

Dengan tangan basah atau cetakan, bentuk nasi menjadi segitiga lalu isi bagian tengah dengan mozzarella. Tutup kembali dengan nasi.

4. Air fry

Semprot sedikit minyak pada permukaan rice balls.

Masak dalam air fryer suhu 180°C selama 10 menit, balik, lalu lanjutkan 4 menit hingga golden dan crispy.