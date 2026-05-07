Japanese Cheesy Rice Balls: Crispy di Luar, Lumer di Dalam

Potret Japanese cheesy rice balls dengan gochujang dan mozzarella. (Sumber: instagram.com/@chopchopems)
JawaPos.com - Japanese Cheesy Rice Balls dari @chopchopems ini adalah comfort food simpel yang tampilannya lucu tapi rasanya benar-benar bikin nagih.
Perpaduan nasi pulen dengan bumbu gochujang, madu, dan kecap asin menghasilkan rasa gurih pedas manis yang khas ala Korea-Jepang.
Yang paling menggoda tentu bagian tengahnya. Mozzarella yang meleleh saat rice ball dibelah membuat teksturnya jadi super satisfying. Bagian luar rice ball juga dibuat crispy menggunakan air fryer sehingga tetap ringan tapi tetap crunchy.
Menu ini cocok banget dijadikan camilan, menu bekal, atau bahkan ide jualan karena tampilannya menarik dan bahan yang digunakan cukup sederhana.
Bahan-bahan
2 bungkus sticky rice
1 sdm gochujang
1 sdm madu
1 sdm kecap asin
2 lembar mozzarella
Cara Membuat
1. Siapkan nasi
Hangatkan sticky rice sesuai petunjuk kemasan.
2. Campur bumbu
Masukkan gochujang, madu, dan kecap asin ke nasi lalu aduk hingga tercampur rata.
3. Bentuk rice balls
Bagi nasi menjadi 6-8 bagian.
Dengan tangan basah atau cetakan, bentuk nasi menjadi segitiga lalu isi bagian tengah dengan mozzarella. Tutup kembali dengan nasi.
4. Air fry
Semprot sedikit minyak pada permukaan rice balls.
Masak dalam air fryer suhu 180°C selama 10 menit, balik, lalu lanjutkan 4 menit hingga golden dan crispy.
5. Sajikan
Nikmati selagi hangat saat mozzarella masih lumer.
Japanese Cheesy Rice Balls ini punya kombinasi rasa yang lengkap: gurih dari kecap asin, sedikit pedas dari gochujang, manis dari madu, dan creamy dari mozzarella.
Teksturnya juga seru banget karena bagian luar crispy sementara bagian dalam tetap lembut dan chewy khas sticky rice.
Sebagai penutup, resep ini cocok untuk ide camilan kekinian yang gampang dibuat tapi tetap terasa spesial. Simple, cheesy, dan dijamin langsung habis saat baru matang.
