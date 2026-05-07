Lumpia Ayam Kulit Tahu: Gurih, Juicy, dan Rendah Kalori

Potret lumpia ayam kulit tahu yang simpel, juicy, dan tinggi protein. (Sumber: instagram.com/@kharinday)
JawaPos.com - Lumpia Ayam Kulit Tahu dari @kharinday ini jadi salah satu menu praktis yang cocok untuk siapa saja yang ingin makan enak tapi tetap lebih ringan dan tinggi protein.
Dibanding lumpia biasa, penggunaan kulit tahu membuat teksturnya lebih unik sekaligus terasa lebih gurih.
Isian ayam giling dibumbui simpel tapi tetap flavorful berkat tambahan dry rub yang membuat rasa daging lebih meresap dan juicy.
Bahkan menggunakan dada ayam pun hasilnya tetap lembut dan tidak kering. Kombinasi telur, daun bawang, dan minyak wijen juga membuat aroma lumpia jadi lebih harum dan menggoda.
Yang menarik, adonan ini bisa dikreasikan jadi banyak varian rasa seperti original, pedas, hingga versi cheesy sesuai selera. Cara masaknya pun fleksibel—bisa digoreng, air fryer, atau dipanggang untuk versi yang lebih rendah minyak.
Bahan-bahan
500 gram ayam giling
2 sdm minyak wijen (opsional)
2 sdm tapioka (opsional)
1 butir telur
Daun bawang secukupnya
3 sdm dry rub
Kulit tahu secukupnya
Cara Membuat
1. Siapkan adonan ayam
Campurkan ayam giling dengan minyak wijen, tapioka, telur, daun bawang, dan dry rub. Aduk hingga rata.
2. Bagi varian rasa
Jika ingin beberapa rasa, bagi adonan menjadi beberapa bagian lalu tambahkan bumbu sesuai selera, misalnya cabai bubuk untuk versi pedas.
3. Bungkus dengan kulit tahu
Ambil secukupnya adonan lalu bungkus menggunakan kulit tahu seperti lumpia.
4. Masak sesuai selera
Bisa digoreng hingga golden crispy, dipanggang, atau dimasak menggunakan air fryer.
5. Sajikan
Nikmati selagi hangat bersama saus favorit.
Lumpia Ayam Kulit Tahu ini punya tekstur luar yang sedikit crispy dengan isian ayam yang juicy dan gurih. Kulit tahu memberi rasa khas yang lebih savory dibanding kulit lumpia biasa.
Selain enak, menu ini juga cocok untuk meal prep, frozen food rumahan, atau camilan tinggi protein yang tetap rendah kalori. Simple, fleksibel, dan dijamin bikin pengen stok terus di freezer!
