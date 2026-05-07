Lumpia Ayam Kulit Tahu: Gurih, Juicy, dan Rendah Kalori

JawaPos.com - Lumpia Ayam Kulit Tahu dari @kharinday ini jadi salah satu menu praktis yang cocok untuk siapa saja yang ingin makan enak tapi tetap lebih ringan dan tinggi protein.

Dibanding lumpia biasa, penggunaan kulit tahu membuat teksturnya lebih unik sekaligus terasa lebih gurih.



Isian ayam giling dibumbui simpel tapi tetap flavorful berkat tambahan dry rub yang membuat rasa daging lebih meresap dan juicy.

Bahkan menggunakan dada ayam pun hasilnya tetap lembut dan tidak kering. Kombinasi telur, daun bawang, dan minyak wijen juga membuat aroma lumpia jadi lebih harum dan menggoda.



Yang menarik, adonan ini bisa dikreasikan jadi banyak varian rasa seperti original, pedas, hingga versi cheesy sesuai selera. Cara masaknya pun fleksibel—bisa digoreng, air fryer, atau dipanggang untuk versi yang lebih rendah minyak.



Bahan-bahan

500 gram ayam giling

2 sdm minyak wijen (opsional)

2 sdm tapioka (opsional)

1 butir telur

Daun bawang secukupnya

3 sdm dry rub

Kulit tahu secukupnya



Cara Membuat

1. Siapkan adonan ayam

Campurkan ayam giling dengan minyak wijen, tapioka, telur, daun bawang, dan dry rub. Aduk hingga rata.

2. Bagi varian rasa

Jika ingin beberapa rasa, bagi adonan menjadi beberapa bagian lalu tambahkan bumbu sesuai selera, misalnya cabai bubuk untuk versi pedas.

3. Bungkus dengan kulit tahu

Ambil secukupnya adonan lalu bungkus menggunakan kulit tahu seperti lumpia.

4. Masak sesuai selera

Bisa digoreng hingga golden crispy, dipanggang, atau dimasak menggunakan air fryer.